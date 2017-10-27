Sağlıktaki yıpranma Meclis'e geliyor!

Sağlık-Sen Kadınlar Komisyonu tarafından "Gelişen Türkiye, Güçlü Kadın" çalıştayı düzenlendi. Hilton Garden Inn Otelinde gerçekleştirilen çalıştaya çok sayıda davetli katıldı. Çalıştayın açılış konuşması kapsamında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, sağlık çalışanlarının beklediği yıpranma payıyla ilgili düzenlemenin yakında TBMM’ye geleceğini söyledi. Çalık, “Sayın Cumhurbaşkanımızın bunca yıllık yol arkadaşı olarak söylüyorum; Cumhurbaşkanımızın verdiği söz yerine getirilir. Yıpranma payı konusunda da, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı, başbakanımızın takibi ve Sağlık Bakanımızın ilgisiyle, yıpranma payı meclise geliyor. İnşallah bir aksama olmadan yerine getirilecek. Diğer güzel çalışmalar da var. Bunlar da sayın bakanlarımız tarafından sizlerle paylaşılacaktır” şeklinde konuştu.

Çalık, 16 yaşında, 15 yıldır iktidar olan bir parti olarak her alanda reformlar yaptıklarını, en büyük reformların ise sosyal güvenlik ve sağlıkta yaptıklarını ifade etti. Sağlık hizmetlerindeki memnuniyetin yüzde 74’e çıkmasının sağlık çalışanları sayesinde olduğunu söyleyen Çalık, sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.

"Baş örtüsü yasağının kaldırılmasına Memur-Sen öncülük etti"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise konuşmasında, kamudaki başörtüsü yasağının, Memur-Sen’in düzenlediği imza kampanyası ile sona erdiğini hatırlattı. Sağlık-Sen’in, önemli ve son derece heyecan veren yeni bir atılım yaptığını söyleyen Yalçın, “Memur-Sen bir milyon üye sayısını aştı, kadın üye sayısı yarım milyonu geçti. Bundan sonra bu teşkilatın daha ileri gidebilmesi, kadınların teşkilatta yer almasına bağlıdır. Çalışma hayatı değişiyor. Hazırlıksız yakalanmamak için, nitelikli toplantılar yapmak, bize iyi bir yol haritası çıkaracaktır. Sağlık-Sen’in, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına yönelik, kadın gözüyle bakış ve sorunların tespitine yönelik bu çalışmasını bu açıdan önemsiyorum" diye konuştu.

"Yıpranma payını alıncaya kadar konuşacağız"

Çalıştayda konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş ise, kadınların sendika içinde etkin şekilde yer alması amacıyla Kadınlar Komisyonu’nun oluşturduklarını söyledi. Komisyonu sadece ismi olsun diye kurmadıklarını söyleyen Memiş, komisyonun SASAM Enstitüsü ile birlikte başarılı çalışmalara imza atacağını ifade etti. Kadın çalışanların sorunlarını tespit eden, çözüm önerileri geliştiren çalışmalar yapılacağını söyleyen Memiş, “Önümüzdeki ay uluslararası sağlık sendikacıları toplantısına, kadın sendikacıları da davet ettik. Yine komisyonumuz kadınların liderlik beklentisine yönelik bir araştırma yaptı. Kalkınma Ajansı ile ortak bir proje gerçekleştireceğiz. 100 kadın çalışanımıza bu yönde eğitim vereceğiz.” Şeklinde konuştu.Yıpranma payı taleplerine de değinen Memiş, “Bu talebimiz karşılanana kadar her yerde konuşacağız, dile getireceğiz. Bürokratik oligarşinin engellemesiyle mücadele ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın 5 yıllık hizmete 1 yıl yıpranma payı sözünün yerde bırakılmasını anlayamıyoruz. 14 Mart’ta Cumhurbaşkanımız bu sözünü tekrarladı; halen bakıyoruz bu konuda ciddi adımlar atılmıyor. Sağlıkçılık mesleği, onurlu bir meslektir. Adaletsiz döner sermaye olmak üzere, şiddetin önlenmesi olmak üzere, yetersiz isdihdamın giderilmesi ve yıpranma payının verilmesi konusunda sizin aracılığınızla sesimizi bir kez daha duyurmak istiyorum" dedi.

"Kadınların lehine düzenlemeler yaptık"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Orhan Yeğin de, konuşmasında endüstrinin gelişmesiyle, kadının çalışma hayatındaki yeriyle ilgili tartışmaların başladığını belirtti. AK Parti hükümetiyle birlikte kadınlara yönelik çok ciddi çalışmalar yapıldığını söyleyen Yeğin, yapılanların yeterliliğinin tartışılabilir olduğuna değinen Yeğin, “Ancak, yürüyen amacına ulaşır. Biz de yürüyoruz, amacımıza ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Karabay konuşmasında, kadının güçlü kılınmasının, bakanlıklarının öncelikli hedefleri olduğunu, gelişen Türkiye’nin sadece ekonomiyle değil, bireylerin mutlu, ailelerin güçlü olmasıyla olacağını dile getirdi. “Mereffeh toplumun temelinde kadını görüyoruz. Son yarı yüzyılda batının ortaya koyduğu değerlerde değil, kadim medeniyet değerlerimizle bunu başarmak istiyoruz. Günün idraki, dünün kadim medeniyet değerlerini buluşturarak bunu yapabileceğimize inanıyorum" mesajını verdi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu ise yaptığı konuşmada, "15 yıl öncesinde, biz kadınlar neler yaşamıştık, diye baktığımızda, yaşadığımız acıları hatırlıyoruz" dedi. Yaşadığı acıları kendisinin bildiğini söyleyen Katırcıoğlu, başörtülü TBMM’de komisyon başkanı olarak yer almasının, AK Parti’nin yaptığı çalışmaların bir sonucu olduğunu kaydetti. Katırcıoğlu, siyasetteki kadın temsil oranının yüzde 4,4’den 14,7’ye, iş gücünde ise 2004’de 20,8 olan temsil oranının yüzde 34,3’e kadar yükseldiğini kaydetti.

"Emeğimizin karşılığını almak istiyoruz"

Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Habibe Öcal da çalıştayda yer alan konuşmacılar arasındaydı. Öcal, çalışma hayatında kadınlar olarak bir takım sorunlar olduğunu söyledi. Bu yönde atılan adımları önemsediklerini ancak yeterli görmediklerini söyleyen Öcal, “Emeğimizin karşılığını almak istiyoruz, bu ülkenin çimentosu olmaktan da onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Bu ülkede sorumluluğumuzu bilmiş, gerektiğinde elimizi değil, gövdemizi taşın altına koymuş kadınlarız. Sağlık-Sen Kadınlar Komisyonu tarafından düzenlenen bu çalıştayı bu yönden önemsiyor ve teşekkür ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

Son olaran Sağlık-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Burcu Gülcan'sa, kadınların mücadelesini HAK mücadelesi olarak gördüklerini söyledi. HAK’kın olduğu yerde Sağlık-Sen, HAK’kın arandığı yerde 1 milyon üyesiyle büyük Memur-Sen ailesinin olduğunu söyleyen Gülcan, “Bizim için kadın umuttur. Başarıdır. Diriliş ve direncin temsilcisidir. Kadın, Güçlü Türkiye yolculuğumuzda toplumu dönüştüren, milli iradeye istikamet verendir. Sağlık ve sosyal hizmetlerde çalışan kadınlar olarak; sağlık veya bakım hizmetine muhtaç insanlara, en iyi hizmeti sunuyoruz. Ancak insanımızın devletin şefkat elini hissettiği böyle bir alanda hizmet etmek, ruhen ve bedenen üstün bir güç ve sorumluluk duygusu gerektiriyor. Bu alanda çalışan kadınlarımızda mesleki saygınlık algısı, geleceğe dair umutlar, kreş sorununun maalesef devam ediyor olması, yıpranma payının henüz sonuçlandırılmamış olması, istihdam yetersizliği nedeniyle iş yükünün fazla olması kadın çalışanlarımızın gittikçe tükenmişlik yaşıyor olmasına neden olmaktadır" ifadelerinde bulundu.

Çalıştay açılış konuşmalarının ardından panel oturumu ile devam etti.

Yağmur Yıldız - Burak Altun