Şah inn Paradise Genel Müdürü Yusuf YÜCEL, doğal kaynakların tasarruflu kullanımı, orman varlığının sürdürülmesi, çevrenin korunması konusunda toplumsal farkındalıkları ortaya çıkarma misyonunu yüklendiklerini ve bölgede yapılan çevreci faaliyetleri tesis olarak koşulsuz desteklediklerini belirtti.

Yeşil Yıldız çevre duyarlısı tesis ödülü de bulunan Şah inn Paradise, Kumluca Bölgesi’nde Haziran ayında yaşanan yangınlardan sonra orman bilincinin canlı tutulması adına komşu okul olan Mavikent Anadolu Lisesi bahçesinde Tema Vakfı işbirliği ile fidan dikme etkinliği gerçekleştirdi. Fidanların cansuyu tesis misafirleri, çalışanları ve okul öğrencileri ile birlikte verildi.

Hazıladıkları sosyal sorumluluk projelerinde doğaya ve canlılara dikkat çekmenin tesis çevre politikası olduğunu belirten Operasyon Müdürü Yasin Bebek ve Gıda Mühendisi Ümran Karaküçük bu kapsamda hayvan barınağına gerçekleştirdikleri ziyarette tesis adına köpek maması yardımında bulundular. Hayvanların yaşamsal ihtiyaçlarının barınakta çok büyük oranda karşılandığı gördüklerini ifade ederek kendilerinin de bundan sonraki süreçte özellikle çocuk animasyon gösterilerinde hayvan sevgisine işaret eden projeler geliştirmeyi hedeflediklerini belirttiler.

