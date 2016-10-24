Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Çevre
  •  » Şah inn Paradise Sosyal Sorumluluk Projelerine Devam Ediyor

Şah inn Paradise Sosyal Sorumluluk Projelerine Devam Ediyor

Kumluca bölgesinin ilk ve tek Mavi Bayrak ödüllü tesisi olan beş yıldızlı Şah inn Paradise Tatil Köyü, sosyal sorumluluk projelerine ara vermeden devam ediyor.

Şah inn Paradise Sosyal Sorumluluk Projelerine Devam Ediyor

24 Ekim 2016 12:32

Şah inn Paradise Genel Müdürü Yusuf YÜCEL, doğal kaynakların tasarruflu kullanımı, orman varlığının sürdürülmesi, çevrenin korunması konusunda toplumsal farkındalıkları ortaya çıkarma misyonunu yüklendiklerini ve bölgede yapılan çevreci faaliyetleri tesis olarak koşulsuz desteklediklerini belirtti.

Yeşil Yıldız çevre duyarlısı tesis ödülü de bulunan Şah inn Paradise, Kumluca Bölgesi’nde Haziran ayında yaşanan yangınlardan sonra orman bilincinin canlı tutulması adına komşu okul olan Mavikent Anadolu Lisesi bahçesinde Tema Vakfı işbirliği ile fidan dikme etkinliği gerçekleştirdi. Fidanların cansuyu tesis misafirleri, çalışanları ve okul öğrencileri ile birlikte verildi.

Hazıladıkları sosyal sorumluluk projelerinde doğaya ve canlılara dikkat çekmenin tesis çevre politikası olduğunu belirten Operasyon Müdürü Yasin Bebek ve Gıda Mühendisi Ümran Karaküçük bu kapsamda hayvan barınağına gerçekleştirdikleri ziyarette tesis adına köpek maması yardımında bulundular. Hayvanların yaşamsal ihtiyaçlarının barınakta çok büyük oranda karşılandığı gördüklerini ifade ederek kendilerinin de bundan sonraki süreçte özellikle çocuk animasyon gösterilerinde hayvan sevgisine işaret eden projeler geliştirmeyi hedeflediklerini belirttiler.
 

Etiketler: kumluca, Şah Inn Paradise, Yusuf Yücel


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ÇEVRE VİDEO GALERİ
ÇEVRE FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!