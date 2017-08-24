Şah inn Paradise SPA hizmeti ile dinlendiriyor

Alternatif tatil konseptinin liderlerinden Antalya Kumluca’da bulunan Şah inn Paradise Tatil Köyü, eğlencenin yanı sıra Spa ve Sağlık Merkezi'ndeki hizmetleriyle tatilcilere bedenen ve ruhen dinlenme imkanı sunuyor. Sağlığına ve güzelliğine önem verenler için birbirinden farklı masajların, geleneksel Türk hamamının, sauna ve buhar odası gibi hizmetlerin sunulduğu tatil köyünde yılın bütün yorgunluğunu atma imkanı sunuluyor.

Hem bedeninize hem ruhunuza dokunun

Sundukları geniş seçenekli hizmetlerle misafirlerinin hem bedenine hem de ruhuna hitap ettiklerini belirten Şah inn Paradise Genel Müdürü Yusuf Yücel, “Spa ve Sağlık Merkezi’mizin atmosferi daha ilk dakikalardan misafirlerimizin hem gözüne hem kulağına hem de ruhuna hitap ediyor. Spa ve Sağlık Merkezi’ndeki deneyimli ekibimizden aldıkları hizmetler ile misafirlerimiz tatilde dinlenmenin tadına varıyor” dedi.

