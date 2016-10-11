Antalya’nın Kumluca ilçesinde faaliyet gösteren Şah Inn Paradise Tatil Köyü Genel Müdürü Yusuf Yücel, ‘’Her yıl olduğu gibi bu yıl da erken rezervasyon yaptıran misafirlerimiz yüzde 35’e varan indirim avantajı yaşayacak. Misafirlerimizi Şah Inn Paradise konforuyla buluşturmak bizim her zaman severek yaptığımız bir ev sahipliği, tesisimiz kuruluşundan bugüne kadar hep daha iyi hizmet anlayışı ile çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

Tesisle ilgili ayrıntılı bilgi veren Yücel, ‘’Tesis bulunduğu konum itibariyle şehir merkezine 90 km, havalimanına 105 km ve Kumluca Merkez'e 12 km mesafede bulunuyor. Şah Inn Paradise tatil köyünde misafirler, su sporları ve gün boyu süren aktivitelerle keyifli vakit geçirip, günlük kültür turları ile Demre, Myra, Limyra, Arykanda, Andriake, Olympos, Phaselis, Kekova, Simena, Üçağız, Patara, Kalkan, Kaleköy, Kaş, Xanthos, Saklıkent gibi tarihi yerleri ziyaret edebiliyorlar. Şah inn Paradise’ın bir diğer önemli özelliği de seçkin mutfağı. Executive Chef Veli Arayıcı, Türk ve dünya mutfağından eşsiz lezzetlerini misafirlerin beğenisine sunuyor’’ diye konuştu.

Tatil köyünün 167 bin metrekarelik alanı üzerinde sadece bayanlara ayrılmış 10 bin metrekarelik bir komplekse de sahip olduğunu dile getiren Yücel, ‘’Burada tatlı su havuzu, tuzlu su havuzu, aqua havuz, çocuk havuzu ve çocuklarla birlikte yüzme olanağı da sağlayan anne-çocuk havuzu olmak üzere toplam 5 ayrı havuz; jakuzi, özel güneşlenme terasının yanı sıra hamam, sauna, masaj salonu, cilt bakım ve güzellik salonu, havuz barı, snack (hafif yemek) barı ve özel oyun salonu gibi her türlü konfor ve eğlence imkanı mevcut. Şah Inn Paradise’da sağlığına ve güzelliğine önem verenleri de unutmadık. Türk hamamı, wellness ve SPA center, buhar odası, fitness center, su aktiviteleri, voleybol ve basketbol sahaları, plaj voleybolu, su sporları, animasyon şovları, lunaparkı ve özel aktiviteleriyle hem aktif hem eğlendirici hem de dinlendirici bir tatil olanağı misafirlerimizi bekliyor’’ ifadelerinde bulundu.

400 METRELİK PLAJINDA MAVİ BAYRAK DALGALANIYOR

Plajlarının mavi bayrağa sahip olduğunu belirten Yücel, ‘’Misafirlerimize mikrobiyolojik açıdan temiz ve çevre yönetimi yönünden duyarlı, tescilli bir deniz keyfi sunuyoruz’’ dedi.

Yücel sözlerini şu şekilde tamamladı:

‘’Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çevre duyarlısı tesislere verilen Yeşil Yıldız ödülü; sürdürülebilir turizm kapsamında, çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik tesislerin çevreye olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi ve özendirilmesi amacıyla, talep eden ve aranılan nitelikleri taşıyan konaklama tesislerine veriliyor. Şah inn Paradise olarak biz de bu duyarlılık kampanyasına katkıda bulunuyoruz. Minimum atık üretimi ve enerji sarfiyatı konusunda çevre yönetim sistemleri geliştiriyor, misafirlerini bu çalışmalarını hakkında bilgilendiriyoruz.’’

