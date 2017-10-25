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Şah Inn Paradise Tatil Köyü’nde erken rezervasyon fırsatı

Alternatif turizm sektöründe faaliyet gösteren Şah Inn Paradise, başlattığı erken rezervasyon kampanyasıyla tatilcilere 139 TL’den başlayan fiyatlarla tatil yapma imkanı sunuyor.

Şah Inn Paradise Tatil Köyünde erken rezervasyon fırsatı

25 Ekim 2017 09:49

  Antalya’nın Kumluca ilçesinde bulunan 5 yıldızlı alternatif Şah Inn Paradise Tatil Köyü'nün Genel Müdürü Yusuf Yücel, her yıl olduğu gibi bu yıl da erken rezervasyon yaptıran misafirlerin ayrıcalıklı fırsatlardan yararlanacağını belirterek, “Ekim ayında başlattığımız erken rezervasyon sayesinde, misafirlerimize yaz tatillerini 139 TL’den başlayan fiyatlarla keyifli bir tatil geçirme imkânı sunuyoruz. Bu sayede misafirler uygun fiyatlarla tatil yapma fırsatı yakalıyor" dedi.

  Tatil köyünde sadece bayanlara ayrılmış 10 bin metrekarelik bir kompleks içinde kapalı havuz, tuzlu su havuzu, aqua havuz, ve çocuklarla birlikte yüzme olanağı sağlayan anne-çocuk havuzu olmak üzere toplam 4 ayrı havuz; özel güneşlenme terasının yanı sıra, jakuzi, hamam, sauna, masaj salonu, cilt bakım ve güzellik salonu, havuz kafe (hafif yemek) ve oyun salonu gibi her türlü konfor ve eğlence imkanı mevcut.

Tatil köyü, 2 bin metrekare alan üzerine kurulu, 2 havuz, 6 kaydırak ve dev bir aquatowerdan oluşan alternatif turizmin en büyük aquaparkına sahip. Bu aquaparkta çocuklara ayrı yetişkinlere ayrı iki adet havuz bulunuyor. . Ayrıca su aktiviteleri, voleybol ve basketbol sahaları, plaj voleybolu, su sporları, animasyon şovları, lunaparkı ve özel aktiviteleriyle hem aktif hem eğlendirici tatil olanağı sağlıyor.

Her yıl Haziran-Eylül ayları arasında tatil köyünün plajına yumurtlama için gelen CarettaCaretta deniz kaplumbağalarının güvenliği için her türlü tedbir alınıyor.
 

Etiketler: Şah Inn Paradise, tatil, turizm

 

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