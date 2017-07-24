Şah inn Paradise’dan romantik balayı tatili

Yeni evlenen çiftlerin en büyük hayali romantik bir balayı tatili geçirmek ve dinlenebilecekleri huzurlu bir yere seyahat etmektir. Ömür boyu unutulmayacak anıların yaşandığı balayı tatili için Şah inn Paradise Tatil Köyü çiftlere balayı yatak odası süslemesi, VIP karşılama, kahvaltının odaya servis edilmesi, meyvelerden oluşan odaya özel ikram sepeti, balayı çiftlerine özel A'la Carte restoranda romantik bir akşam yemeği, balayı fotoğraflarının çekilmesi gibi birçok hizmet sunuyor.

Şah inn Paradise Genel Müdürü Yusuf Yücel, Antalya bölgesinde kendi kategorilerinde oteller olduğunu ancak farklılık oluşturanların ve kendini yenileyenlerin ön plana çıktığını vurgulayarak “Konuklarımızın memnuniyetini sağlamak için her sezon kendimizi yeniliyoruz. 2017 sezonuna çok iyi hazırlandık. Balayı hizmetlerimizle yeni evli çiftlerin balayından eşsiz anılarla ayrılacakları bir tatil hizmeti sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Antalya Kumluca’da bulunan Şah inn Paradise Tatil Köyü, A'la Carte restoranının yanı sıra, Türk mutfağından değişik ve farklı lezzetlerin tadılabileceği bir restoranın bulunduğunu belirten Yücel, "Yarı olimpik yüzme havuzu, 400 metrelik özel plajı, Türk hamamı, wellness ve SPA salonu, buhar odası, fitness center, su aktiviteleri, voleybol ve basketbol sahaları, su sporları, animasyon şovları, özel tekne turları ve aqua parkıyla yeni evli çiftlerin balayını unutulmaz kılıyor" dedi.

Yeni evli çiftlere özel balayı paketi içerisinde balayı yatak odası süslemesi, kahvaltının odaya servis edilmesi, meyvelerden oluşan odaya özel ikram sepeti, balayı fotoğraflarının çekilmesi gibi hizmetlerin bulunduğuna vurgu yapan Yücel, balayı çiftlerine özel A'la Carte restoranda romantik akşam yemeği bulunduğunu ifade etti.

