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Şah, Mansur ve Davut gibi türleri olan müzik aleti nedir?

Şah, Mansur ve Davut gibi türleri olan müzik aleti nedir? Bugünün HADİ sorusunun ipucusu geldi. İşte detaylar...

Şah, Mansur ve Davut gibi türleri olan müzik aleti nedir?

04 Eylül 2018 16:07

Şah, Mansur ve Davut gibi türleri olan müzik aleti nedir? Bugünün HADİ sorusunun ipucusu geldi. İşte detaylar... 

4 EYLÜL 20.30 SORUSUNUN CEVABI NEDİR?

Soru: Şah, Mansur ve Davut gibi türleri olan müzik aleti nedir?

Sorunun cevabı Ney'dir.

Ney nedir?

Erkek ya da kadınların ses tonları farklı olduğu gibi, erkeklerin kendi aralarında ve kadınların kendi aralarındaki ses tonları da farklılık göstermektedir. Basit bir ifadeyle; kiminin sesi ince, kiminin sesi ise kalın tonlardadır. Bu nedenle, bir şarkıyı farklı solistler söylediğinde icra edilen ton, bazı solistler için fazla tiz (ince), bazı solistler için ise fazla pest (kalın) gelebilmektedir.

Kaç çeşit ney vardır?

Günümüzde kullanılan 13 farklı tonda ney çeşidi vardır.

 

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