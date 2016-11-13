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Saha savaş alanına döndü, 2 kişi yaralandı

Bodrum'da oynanan Konacıkspor - Menteşe Yerküpespor maçının bitişi düdüğüyle saha karıştı. Sahaya giren taraftarla futbolcuların birbirine girdiği olaylarda 1 futbolcu ile 1 taraftar yaralandı.

Saha savaş alanına döndü, 2 kişi yaralandı

13 Kasım 2016 19:08
Saha savaş alanına döndü, 2 kişi yaralandı - Tıkla İzle

Muğla 1. Amatör Küme A Grubu'nda mücadele eden Konacıkspor ile Menteşe Yerküpespor arasındaki maç, baştan sona gergin bir atmosfere sahne oldu. Bodrum Şehir Stadı'nda saat 14.00'da başlayan maçta Konacıksporlu taraftarlar ile Menteşeli taraftarların karşılıklı tezahüratlar yaptı. Maçın son dakikalarına doğru Menteşe Yerküpespor'un golü geldi. Menteşe'nin golünün ardından hem futbolcular, hem de taraftarlar arasında gerginlik iyice arttı. Gerginliğin artması üzerine sahaya çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Maçın bitiş düdüğünün ardından taraftarların sahaya girmesiyle ortalık savaş alanına döndü. Her iki takımın taraftarları ve futbolcularının birbirine girdiği olaylarda tekmelerin ve yumruklar havada uçuştu. Olaylarda tribündeki koltuklarda kırılarak kavgada kullanıldığı görüldü. Olaylar sırasında Menteşe Yerküpespor'un futbolcusu İbrahim Öztaner, başına aldığı darbeyle yerde kaldı. Başından kanlar akan futbolcu bir süre baygın şekilde yerde bekledi. O esnada büyük endişe yaşayan Menteşeli futbolcuların arkadaşlarının başında ağladığı görüldü. Sedyeye alınan İbrahim Öztaner ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öztaner'in tedavisinin devam ettiği bildirildi. Olaylar soyunma odalarının önünde de devam etti. Büyük arbedenin yaşandığı soyunma odalarının önünde çıkan olaylarda da Menteşeli bir taraftarın da elinden yaralandığı öğrenildi. Çok sayıda taraftar ve futbolcunun yaklaşık 15 dakika süren kavgasını polis ekipleri uzun süre ayırmak için çaba sarf etti. Menteşe Yerküpesporlu futbolcular ve taraftarlar soyunma odalarında bulunan klima, tuvalet gibi bir çok malzemeyi kırarken, Menteşe Yerküpesporlu bazı taraftarlar basın mensuplarına ve emniyet güçlerine de tepki gösterdiler.
Menteşete Yerküpespor’un 1-0 kazandığı maç sonrası yaşanan olaylar sonrası polis soruşturma başlattı. 

Eren Ayhan

Etiketler: Konacıkspor - Menteşe Yerküpespor maçı, savaş alanı


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