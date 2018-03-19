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Sahada davetsiz misafir

Tunceli’de oynanan Amatör Lig maçında sahaya giren sokak köpeği, maçı kısa süreliğine durdurdu.

Sahada davetsiz misafir

19 Mart 2018 15:24

Davetsiz misafiri çıkarmak isteyen bir futbolcunun çabası, köpeğin kendisini ısırmaya çalışması nedeniyle başarısız oldu. Bölgesel Amatör Lig'de (BAL), Tunceli Atatürk Stadyumu’nda Dersimspor ile Dersim 62spor takımları arasında oynanan karşılaşmanın 35. dakikasında sahaya sokak köpeği girdi. Köpeğin sahaya girmesiyle hakem karşılaşmayı durdurdu. Dersim 62spor oyuncusu Doğan Can Mencil de köpeği kucaklayarak saha dışına çıkarmaya çalıştı. Ancak genç futbolcunun bu çabası köpeğin kendisini ısırmaya çalışması nedeniyle başarılı olamadı.

Köpek, diğer futbolcuların çabasıyla saha dışına çıkarıldı ve karşılaşma devam edildi. Dersimspor, karşılaşmayı 2-1 kazandı.  

Ercan Topaç

Etiketler: köpek, maç, Tunceli

 

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