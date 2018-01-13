Sahada hoca, otobüste kaptan

Sinop’ta 1958 yılında kurulan ve uzun yıllar farklı liglerde mücadele ettikten sonra maddi sorunlar nedeniyle 1976'da kapanan Sinop Tersane Spor Kulübü, yaklaşık iki yıl önce tekrar faaliyete başladı. Kulüpte alt yapı sorumlusu olarak görev alan Antrenör Tayfun Ertem, bir yandan verdiği eğitimle futbolcularını yetiştirmeye çalışırken, bir yandan da takım otobüsünü kullanarak oyuncularının antrenmanlara ulaşımını sağlıyor.

Antrenör Ertem yaptığı açıklamada, "Aslında başlarken böyle başlamadık. Başlarken başka bir otobüsle başladık. Kendi arabamızı alınca buna bir maliyet binecek. Onun için biz de onu bindirmemek adına, benim zaten daha önceden bir geçmişim olduğu için arabayla ilgili kullanmak istedim. Daha sonra ihale bize kaldı. Ama belirli bir süre yaptıktan sonra bırakacağım. Buluşma yerimiz, çocuklarımızı merkezi bir yerden alıyoruz. Saat 17.30 gibi. Zaten 17.00’de çıkıyorlar okuldan. 17.30 gibi alıyoruz onları. Futbol sahasına geliyorum. Antrenmanımızı yaptıktan sonra ev güzergahlarının olduğu yönlerde bırakıyorum" dedi.

Öğrenciler hocalarından memnun

Hocalarına şoför gözüyle hiç bakmadıklarını belirten U-14 öğrencilerinden takım kaptanı Göksal Yılmaz açıklamalarda bulundu. Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Takımımızda öncelikle disiplin önemlidir. Disiplinimiz olduğu için maçlarda galibiyeti alıyoruz. Galibiyeti almadığımız zamanlarda da maça adapte olamadığımız zamanlar oluyor. U-14’te çok iddialıyız. Şu an şampiyonluk yolunda ilerliyoruz ve lideriz. Liderlikte durmak zor. Biz o zoru başarmak istiyoruz. Şampiyon olursak gruplara gittiğimiz zaman da iyi yerlerde olmak istiyoruz. İkinci ve üçüncü turlara çıkmak istiyoruz. Hocaya geldiğimiz zaman, hocamız çok iyi. Hem profesyonel futbol oynamış. Hoca da bizimle birlikte büyüyor. Hocanın da tecrübeleri daha yeni. Bizim kulüpte ilk defa lisansımız çıktı. Hoca da ilk defa teknik direktör oldu. Yeni kurulduğumuz için fazla yüklenemiyoruz kulübe. Yüklenirsek de hata yaparız. Onun için hocamız arabamızla bizi getirip getiriyor. Kendimizi daha güvende hissediyoruz. Hocamızın varlığı bizi mutlu ediyor" diye konuştu.

Osman Aksu