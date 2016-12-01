Bölgesel Amatör Lig maçı olan Ereğli Belediyespor ile Akçakocaspor karşılaşmasında hakem kararı, futbolcular ve izleyenleri şaşkına çevirdi. Maç sırasında hakem, Ereğli Belediyesporlu bir futbolcunun düşürülmesi üzerine penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kaleci kurtardı. Penaltıya sebebiyet veren Akçakocasporlu oyuncu Aytaç Ön, ellerini havaya kaldırarak 'Allah büyüktür' ifadesini kullandı. Orta hakem bu ifade sonucu Aytaç Ön’e sarı kart vererek endirekt atış kararı verdi. Akçakocasporlu oyuncular ile hakem arasında uzun süren itirazlar neticesi endirekt atış Ereğli Belediyesporlu oyuncu tarafından kullanılarak gole dönüştü.

Aytaç Ön yaptığı açıklamada, "Ben sert bir müdahale yaptım ve penaltı kararı verildi. Penaltıya sebebiyet verdiğim için üzüldüm ve 'Allah'ım inşallah gol olmaz' diye içimden söyledim. Sonra penaltı kullanıldı ve kalecimiz kurtardı. Bende sevincimden ellerimi kaldırarak, 'Allah'ım sana şükürler olsun. Allah büyüktür' ifadesini kullandım. Hakem bu ifademden dolayı sarı kart göstererek endirek atış kararı verdi ve sonrasında gol oldu’’ dedi.

Aytaç Ön, bu kararın nasıl alındığına şaşırdığını belirterek, ’’Bir yabancı futbolcu kendi dilinde böyle bir cümle söyleseydi bu karar verilir miydi? Onu merak ediyorum’’ diye konuştu.

Akçakocaspor Antrenörü Selahattin Bal ise, "Devre arasında hakemle görüştüm. Bu kararın yanlış olduğunu söyledim. Hakem bana, 'Yeni talimatlara bakın' dedi. Ben de, 'Bu talimatlar bize mi uygulanıyor. Bir çok maçta bu ifadeler kullanılıyor neden bize bu kural uygulanıyor dedim'’’ diye konuştu.

TUNCAY TÜRKGÜLÜ