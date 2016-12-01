Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Sahalarda ender görülen pozisyon

Sahalarda ender görülen pozisyon

Bölgesel Amatör Lig takımlarından Ereğli Belediyespor ile Akçakocaspor arasında oynan maçta ilginç bir pozisyon yaşandı. Penaltıya sebebiyet veren futbolcu, kalecinin penaltıyı kurtarmasıyla avuçlarını açarak, 'Allah büyüktür' dedi. Bunu duyan hakem futbolcuyu sarı kartla cezalandırdı ve endirekt serbest vuruş kararı verdi. Rakip takım kullandığı serbest vuruşu gole çevirdi.

Sahalarda ender görülen pozisyon

01 Aralık 2016 12:17
Sahalarda ender görülen pozisyon - Tıkla İzle

Bölgesel Amatör Lig maçı olan Ereğli Belediyespor ile Akçakocaspor karşılaşmasında hakem kararı, futbolcular ve izleyenleri şaşkına çevirdi. Maç sırasında hakem, Ereğli Belediyesporlu bir futbolcunun düşürülmesi üzerine penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kaleci kurtardı. Penaltıya sebebiyet veren Akçakocasporlu oyuncu Aytaç Ön, ellerini havaya kaldırarak 'Allah büyüktür' ifadesini kullandı. Orta hakem bu ifade sonucu Aytaç Ön’e sarı kart vererek endirekt atış kararı verdi. Akçakocasporlu oyuncular ile hakem arasında uzun süren itirazlar neticesi endirekt atış Ereğli Belediyesporlu oyuncu tarafından kullanılarak gole dönüştü. 

Aytaç Ön yaptığı açıklamada, "Ben sert bir müdahale yaptım ve penaltı kararı verildi. Penaltıya sebebiyet verdiğim için üzüldüm ve 'Allah'ım inşallah gol olmaz' diye içimden söyledim. Sonra penaltı kullanıldı ve kalecimiz kurtardı. Bende sevincimden ellerimi kaldırarak, 'Allah'ım sana şükürler olsun. Allah büyüktür' ifadesini kullandım. Hakem bu ifademden dolayı sarı kart göstererek endirek atış kararı verdi ve sonrasında gol oldu’’ dedi. 

Aytaç Ön, bu kararın nasıl alındığına şaşırdığını belirterek, ’’Bir yabancı futbolcu kendi dilinde böyle bir cümle söyleseydi bu karar verilir miydi? Onu merak ediyorum’’ diye konuştu.
Akçakocaspor Antrenörü Selahattin Bal ise, "Devre arasında hakemle görüştüm. Bu kararın yanlış olduğunu söyledim. Hakem bana, 'Yeni talimatlara bakın' dedi. Ben de, 'Bu talimatlar bize mi uygulanıyor. Bir çok maçta bu ifadeler kullanılıyor neden bize bu kural uygulanıyor dedim'’’ diye konuştu. 

TUNCAY TÜRKGÜLÜ

Etiketler: sarı kart


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç