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Şahan Gökbakar bu kez THY’yi övdü

Antalya-İstanbul uçağında yaşadığı sıkıntıları sosyal medya hesabından yazan ve Türk Hava Yolları'nı (THY) eleştiren Şahan Gökbakar, bu kez THY’yi övdü. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı’nın bizzat konuyla ilgilendiğini belirten Gökbakar, sosyal medya hesabından, ”Bu yaklaşım bile THY’nin nasıl doğru yönetildiğini ve nasıl dünya markası olduğunu gösterdi bana. Nezaket için teşekkürler” yazdı.

Şahan Gökbakar bu kez THYyi övdü

04 Kasım 2016 11:43

Yaşadığı sıkıntıların ardından sosyal medya hesabından “THY ile gurur duyuyoruz, Avrupa’da aldığı ödüllerle başarılı bir marka ama… Bu nedir ya! Bugün TK 2411 sefer sayılı Ant-Ist uçuş, 1A nolu business koltuk. Cam yok, bacak mesafesi yok, 500 lira bu koltuk! Yani başka sıfatlar bulmadan, sadece çok ayıp demekle bırakayım. Kapalı kasa kamyonette kesime giden camış mıyız biz! Dost acı söyler THY yakışmadı” diyerek tepkisini paylaşan Şahan Gökbakar, sıkıntılarıyla THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı’nın bizzat ilgilendiğini yine sosyal medya hesabından paylaştı. Gökbakar, THY uçağında yaşadığı sıkıntılar için THY Basın Müşaviri Yahya Üstün’ün kendisini aradığını ve özürlerini ve telafi isteklerini bildirdiğini yine sosyal medya hesabından duyurdu. Konuyla bizzat THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı’nın ilgilendiğini sosyal medya hesabından yazan Gökbakar, ”Dün THY ile ilgili bir rahatsızlığımı paylaştım. Bugün birçok yerde konuşulmuş haliyle. Benim gibi bir Bilkentli olan THY Yönetim Kurulu Başkanı M. İlker Aycı olaya bizzat müdahale etmiş. Ardından da THY Basın Müşaviri Yahya Üstün Bey aradı ve bizzat konuyla ilgili üzüntülerini ve telafi isteklerini dile getirdi. Bu yaklaşım bile THY’nin nasıl doğru yönetildiğini ve nasıl dünya markası olduğunu gösterdi bana. Nezaket için teşekkürler” dedi. 

Tuncer Cengiz

Etiketler: Şahan Gökbakar, THY


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