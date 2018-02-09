Şahan Gökbakar: 'Kayhan'ın fragmanı Recep İvedik'ten sonra en çok izlenen fragman oldu'

Komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, TGRT EU'da katıldığı programda vizyona giren sinema filmi Kayhan ve ailesi ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Kayhan filminde kardeşi Togan Gökbakar ile birlikte çalışan Şahan Gökbakar, “İlerde belki ben kamera arkasında, o kamera önünde olur” derken, eşine de övgüler yağdırarak, "İki çocukla ilgilenirken beni de ihmal etmiyor” dedi.

Yeni filmi Kayhan ile ilgili konuşan Gökbakar, “Benim 2007'de yaptığım bir karakter televizyonda ama sinemaya yeni uyarladık. İlginç bir karakter, değişik bir karakter. Recep'teki o şaşkınlık etkisini oluşturdu. Bizim de en keyif aldığımız şey bunu yaşamak. İnşallah seyirci güler, eğlenir ve salonları doldurur. Kayhan'ın fragmanı Recep İvedik'ten sonra en çok izlenen fragman oldu. İnşallah sinema salonlarında da öyle bir karşılık bulur. Çünkü biz Recep'e rakip değil, kardeş kahraman oluşturmak istedik” şeklinde konuştu.

“Setler komedi filmi olmasıyla çok eğlenceli geçiyor”

Kayhan karakteri ile ilgili konuşan Gökbakar, ”Kayhan aslında iyi bir çocuk. Pembe bir kalbi var, tertemiz, kirlenmemiş ama öyle bir an yaşıyor ki etrafında ona değer verdiğini düşündüğü onun hakkındaki gerçek görüşleri ile rastlaşıyor ve çok derinden etkileniyor. O insanlardan intikam almak için bir serüven başlıyor. Biz filmde onu görüyoruz. Aslında yıllık sayfasına yazılmayacak şeyler yazmışlar Kayhan için, onları okuyor ve çıldırıyor. O yüzden de elinde intikam yazıyor. Değişim yaşıyor ve kötü Kayhan'ı görüyoruz. Komedi filmi olmasıyla çok eğlenceli geçiyor setler. Bu da öyle eğlenceli geçen setlerden biriydi. Recep'e göre makyaj olarak çok daha rahattı benim için” diye konuştu.

“İlerde belki ben kamera arkasında, o kamera önünde olur”

Kardeşi ile çalışmanın keyifli olduğunu söyleyen Şahan Gökbakar, “Benim için bulunmaz nimet. Hayatta en mutlu olduğum şey diyebilirim. Özellikle mesleklerimiz de birbirine denk düştü. O kamera arkasında, ben kamera önünde. İleride belki ben kamera arkasında, o kamera önünde olur. Bir de kardeş olduğumuz için, birbirimizi çok iyi tanıdığımız için çok rahat çalışıyoruz. Togan çok disiplinli bir insan, beni disipline ediyor. O anlamda da çok iyi benim için” ifadelerini kullandı.

"İki çocuk da ayrı bir serüven"

Babalıkla ilgili duygularını anlatan ünlü komedyen Gökbahar, “Değişik bir duygu. Efe'de zaten bunu ilk defa tattım. Ela geldi, Ela da bambaşka. İki tane çocuk birbirinden bu kadar mı farklı karakter olur. İkisi de ayrı bir serüven. Hayatımın anlamlandığı bir dönem oldu. İyi ki de oldu, çok mutluyum. Ela çizgi film karakteri gibi. Değişik bir çocuk. Efe çok hızlı yürüdü, çok hızlı konuştu. Ela çok daha normal ilerliyor. Bahtları, şansları, hayatları güzel olsun. Herkesin kendi seçimi, illa bu sektörün içinde olsunlar diye itmem. Nasıl istiyorlarsa, nasıl yapmak istiyorlarsa öyle olsunlar. Ben onların her kararına destek veririm” dedi.

“İki çocukla ilgilenirken beni de ihmal etmiyor”

Eşine övgüler yağdıran Şahan Gökbakar, “İki çocuğa dört dörtlük annelik yapıyor. Onlara çok güzel yemekler yapıyor. Onlara sevgisini çok güzel veriyor. Aynı zamanda hem iki çocukla ilgilenirken beni de ihmal etmiyor. Her zaman yanımda destekçim. Üçüncü çocuğu düşünüyorum. Sadece düşünme aşamasındayım. Şuanda biraz iki çocuk birbirine çok yakın yaşları, şimdilik kısmet moduna geçtik” diye konuştu.

“Bu heyecanlandırmadı beni”

"Animasyon film beni heyecanlandırmıyor" diyen Gökbakar, “Bir animasyon film yapmak normal film yapmaktan çok çok daha zor ve meşakkatli, aynı zamanda maliyetli de. Normal bir film de maliyetli, fazla bir uçurum yok. Onu çizecek insanlar günlerce uğraşacaklar, çalışacaklar, ben sadece seslendireceğim. Bu heyecanlandırmadı beni. Çünkü çok zor bir işlem o. Öyle alelade bir iş olsun da istemem açıkçası. Olacaksa Hollywood standardında olsun. O topa şimdilik girmiyoruz” şeklinde konuştu.