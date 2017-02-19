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Şahan Gökbakar 'Recep İvedik 5' için flaş karar

Şahan Gökbakar, 'Recep İvedik 5'i izinsiz paylaşanları tespit edip onlara dava açacaklarını duyurdu.

Şahan Gökbakar Recep İvedik 5 için flaş karar

19 Şubat 2017 10:30

Şahan Gökbakar, yaklaşık 30 milyon kez izlenen fragmanıyla sinemaseverlerde büyük merak uyandıran yeni filmi Recep İvedik 5'in gizliliğini korumak için önlem aldı.

'Herkesi baştan uyarmış olayım'

Hayranlarını önceki gün Instagram'da yaptığı paylaşımla uyaran Şahan Gökbakar şunları söyledi:

"Değerli Instagram kullanıcıları seyircilerimiz, heyecanınızı ve iyi niyetinizi anlıyorum. Ancak filmden çektiğiniz videoları sosyal medya üzerinden (facebook, İnstagram, Twitter, periscope) yayınlamanız uygun değildir. Herkesi baştan uyarmış olayım. Ciddi bir ekip bu işi takip ediyor ve hukuki yollar kullanılıyor. Lütfen bu konuda empati yapalım ve özenli olalım. Anlayışınıza şimdiden çok teşekkür ederim."

Etiketler: recep ivedik 5, Şahan Gökbakar


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