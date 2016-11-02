Magazin camiasında sık sık polemikleri ile gündeme gelen Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar bu sefer de reklam filmleri ile kapışıyor.

Sinemada olan rekabetleri banka reklamlarına da taşınan ünlü ikili çok beğenilen reklamlarda oynayıp aralarındaki çekişmeyi buraya da taşıdı.

Reklamlar ile ilgili Şahan Gökbakar, Instagram hesabından Cem Yılmaz'a laf çarpıtmadan duramadı.

Gökbakar; 5 Eylül haftası, reklamımızın ilk yayın haftasının sonucu. İpsos Adwatch sonuçları. Reklamların reyting listesi yani anlıycağınız... Yine beni en tepeye koydunuz, yaptığım işi baş tacı ettiniz. Bu gururu hem bana yaşattınız, hem de Halkbank'a...Allah razı olsun.. Her zaman sizleyim, her zaman sizdenim! Halk ister Halkbank yapar!'' dedi

İŞTE O GÖRSEL;

Gökbakar, paylaştığı görselde rakibine gözdağı vererek 'en iyisi benim' göndermesinde bulundu.

Bakalım ünlü komedyen Cem yılmaz bu paylaşım sonrası bir tepki gösterecek mi? (Rıdvan Turşak)

RIDVAN TURŞAK