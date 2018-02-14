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Şahan Gökbakar’dan eşine duygusal mesaj

Şahan Gökbakar, eşi Selin Gökbakar’ın Sevgililer Gününü, “Aşkımızı aile yaptın. Tüm benleri biz yaptın. Hissettirdiğin ve yaşattığın tüm güzellikler için minnettarım sevgilim” sözleriyle kutladı.

Şahan Gökbakardan eşine duygusal mesaj

14 Şubat 2018 13:40

Sevgililer Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan ünlü komedyen, eşi Selin Gökbakar’ın fotoğrafını paylaştı ve ona olan sevgisini satırlara döktü. İşte o satırlar:

“Hayat bir boyama kitabı sevgilim...İstediğimiz renklerle boyuyoruz... Sen benim kitabımdaki bu siyah beyaz, yalnız palyaçoyu o kadar güzel renklere boyadın ki...Durmadın, yanına iki güzel çocuk ve arkaya bir yuva çizdin..Aşkımızı aile yaptın.. Tüm benleri biz yaptın. Hissettirdiğin ve yaşattığın tüm güzellikler için minnettarım sevgilim.”

Etiketler: Şahan Gökbakar

 

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