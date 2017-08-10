Diğer
Kategoriler

Sahaya bıçak atan şahıs serbest

Beşiktaş-Atiker Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa final müsabakasının 79. dakikasında sahaya kesici alet atan şüphelinin ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Sahaya bıçak atan şahıs serbest

10 Ağustos 2017 10:06

Edinilen bilgiye göre, 6 Ağustos tarihinde Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumunda Beşiktaş-Atiker Konyaspor takımları arasında oynanan Süper Kupa final müsabakasının 79. dakikasında sahaya bıçak attığı tespit edilen T.P., Konya Emniyet Müdürlüğünün yapmış olduğu çalışmalar neticesinde dün yakalanmıştı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği talimat gereği T.P.’nin şüpheli olarak ifadesi alındıktan sonra aynı gün saat 20.00’de serbest bırakıldığı öğrenildi. Ayrıca şüpheli T.P.’ye 6222 Sayılı Sporda Şiddettin Önlenmesine dair kanun gereği gerekli idari işlemlerin yapıldığı belirtildi.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 36°C

  • İzmir

    İzmir 38°C

  • Bursa

    Bursa 35°C

  • Trabzon

    Trabzon 30°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!