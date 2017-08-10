Sahaya bıçak atan şahıs serbest

Edinilen bilgiye göre, 6 Ağustos tarihinde Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumunda Beşiktaş-Atiker Konyaspor takımları arasında oynanan Süper Kupa final müsabakasının 79. dakikasında sahaya bıçak attığı tespit edilen T.P., Konya Emniyet Müdürlüğünün yapmış olduğu çalışmalar neticesinde dün yakalanmıştı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği talimat gereği T.P.’nin şüpheli olarak ifadesi alındıktan sonra aynı gün saat 20.00’de serbest bırakıldığı öğrenildi. Ayrıca şüpheli T.P.’ye 6222 Sayılı Sporda Şiddettin Önlenmesine dair kanun gereği gerekli idari işlemlerin yapıldığı belirtildi.