Sahaya giren köpek hakemin kucağında dışarı çıkarıldı

Spor Toto 3. Lig 2. Grup Play-Off ilk maçında Anagold 24 Erzincanspor ile Ankara Demirspor karşı karşıya geldi. Anagold 24 Erzincanspor müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.



Spor Toto 3. Lig 2. Grup Play-Off turu yarı final eşleşmesinde Anagold 24 Erzincanspor ve Anakara Demirspor karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısında köşe vuruşu öncesi sahaya giren yavru köpek oyunun durmasına neden oldu. Maçın hakemi Süleyman Abay sahaya giren köpeği kucağına alarak oyun alanı dışına çıkardı. Gülüşmelerin eşliğinde Hakem Süleyman Abay'ın kucağında saha dışına çıkarılan köpek saha görevlilerine teslim edilirken, Abay tribünler tarafından alkışlandı. Köpeğin sahadan ayrılması ile maç kaldığı yerden devam etti.

Anagold 24 Erzincanspor ilk karşılaşmadan 1-0'lık sonuç ile ayrıldı. İkinci maç için avantaj elde eden Anagold 24 Erzincanspor'a taraftarların büyük desteği oldu. Spor Toto 3. Lig 2. Grup Play-Off turu yarı final karşılaşmasının rövanşı 15 Mayıs'ta Ankara'da oynanacak.