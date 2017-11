Şahbaz: 'Yetiştiriciyi küstürürsek paramızla da protein bulamayız'

Uygulanan yanlış politikalar nedeniyle yetiştiricilerin sektörden çekildiğini belirten Şahbaz, “Böyle devam ederse paramızla da olsa protein bulamayız” dedi.

Tarık Tezel başkanlığındaki SETBİR Yönetim Kurulu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’yı ziyaret ederek, sektörde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini içeren bir rapor sundu.

Süt ve kırmızı et sektörünün temel sorunlarının görüşüldüğü ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulunan SETBİR Yönetim Kurulu Üyesi ve ATO Başkan Vekili Mehmet Şahbaz, Bakan Fakıbaba’ya karkas et ithalatından kaynaklı hayvancılık sektöründe yaşanan sıkıntıları aktardıklarını söyledi.

Yurt dışından gelen dondurulmuş etin 2 yıldır 21 TL’den satışa sunulduğunu, 24 TL’ye mal edilen yerli etin ise 23 TL’den satıldığına dikkat çektiklerini belirten Şahbaz, hayvancılık sektörünün devam edebilmesi için karkas etin 26-27 lira fiyat bandında olması gerektiğini, bu konuda ihtiyaç duyulan düzenlemelerin yapılmasını talep ettiklerini dile getirdi.

“En önemli sorun ithalat”

Şahbaz, Türkiye’de hayvancılık sektörünün önündeki en önemli sorunun karkas et ithalatı ve uygulanan yanlış politikalar olduğunu belirterek, “Bakın şimdi ülkemizde müteahhitlik, kuyumculuk, beyaz eşya tedarikçiliği gibi meslekler babadan oğula geçiyor. Ama hayvancılık sektörü babadan oğula geçmiyor. Çünkü para kazanılmıyor. Çocuk bakıyor babasının 30 danası var, 20-25 yıldır bu işi yapıyor ama bir şey kazanamıyor, o zaman ben çoban olmak istemiyorum diyerek büyükşehirlere gidiyor. Böylece köylerde insan kalmıyor. Hayvancılığın kuşaktan kuşağa sürmesi için köylünün para kazanması lazım” dedi.

“Maliyetler çok yüksek”

Hayvancılığın oldukça zor bir sektör olduğuna işaret eden Mehmet Şahbaz, “Bir hayvanı 9-10 ay besliyorsun. 10 ay içerisinde arpayı, buğdayı, mısırı, kepeği kaça alacağını bilmiyorsun. Yine 10 ayın sonunda ise hayvanı kaç liraya kestireceğini tahmin bile edemiyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Yem maliyetinin toplam giderin yüzde 70’ini oluşturduğunu vurgulayan Şahbaz, “Her yıl devlet, arpa, buğday ve mısıra enflasyon oranında yüzde 9-10 bandında zam yapıyor. Ama ithal gelen karkas ete 2 yıldır zam yapılmadı. Yerli üreticinin maliyeti artarken, ithal ete zam yapılmaması rekabet gücünü kırarak, yetiştiriciye yaşama şansı bırakmıyor” diye konuştu.

“Yiyecek protein”

Türkiye’nin, Avrupa başta olmak üzere dünyanın her tarafından karkas et ithalatı yaptığına dikkat çeken SETBİR Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Şahbaz şunları söyledi;

“Biz karkas et gelmesin demiyoruz. Yine gelsin ama buradaki yetiştirici de mağdur edilmesin. Sayın bakanımız haklı olarak ‘vatandaşa bizim protein yedirmemiz lazım’ diyor. Biz bunu canı gönülden destekliyoruz. Sayın bakanım 10 bine yakın markette et sattırmak istiyor. Ama bunun karşısında bizim de üretmemiz lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız, ‘paramızla silah bulamıyoruz’ diyor. Biz de diyoruz ki, hayvan üreticisini küstürürsek, onları batırırsak yarın paramızla bile protein bulamayız. Bu sektörden çıkan üretici, bir daha sektöre girmiyor."

“Fiyat düzenlemesi yapılmalı”

Şahbaz, sektör temsilcilerinin kaygılarına hak veren Bakan Eşref Fakıbaba’nın da Et ve Süt Kurumu’nun 2 yıldır zamsız et satışı yapmasını yanlış bulduğunu ve düzeltecekleri sözünü verdiğini kaydetti.

Yurt dışından gelen etleri sadece Et ve Süt Kurumu’nun piyasa sürdüğüne de dikkat çeken Mehmet Şahbaz, “Et ve Süt Kurumu 2 yıldır 23 liradan canlı hayvan kesiyor. 21 ve 23 liradan karkas et satıyor. Her yıl Türkiye’de asgari ücret artıyor. Arpaya, buğdaya, mısıra, kepeğe yıllık yüzde 10 oranında zam yapılıyor. Maliyet artarken et fiyatının artmaması söz konusu olamaz” dedi.

“Yem bitkisi ekimi yetersiz”

SETBİR Yönetim Kurulu üyesi Şahbaz, Türkiye’de hayvancılık sektörünün yaşadığı bir başka önemli sıkıntının ise yem bitkilerinin yeterince ekilmemesi olduğunu kaydetti.

Şahbaz, “Fransa’ya bakıyorsunuz yem bitkisi ekim oranı yüzde 30-35’lerde. Türkiye’de bu oran yüzde 5 ya çıkar, ya çıkmaz. Bunun iki nedeni var. Birincisi kar, ikincisi ise bölgemizde yeterince yağış olmaması. Son haftayı saymazsak Adana’ya 6 aydır tek damla yağmur düşmedi. Yağmurun olmadığı bir bölgede yem bitkisini nasıl yetiştireceksiniz. Bir başka sıkıntı maalesef meramız kalmadı. Köylerde kim güçlüyse meraları gasp etmiş durumda” ifadelerini kullandı.

Mehmet Şahbaz, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba’nın yakın zamanda Adana’yı ziyaret edeceğini ve ATO’da katılacağı toplantının ardından çiftlikleri gezeceğini de kaydetti. Şahbaz, Bakan Fakıbaba’nın Adana ziyaretinde üreticilerle bir araya geleceğini de sözlerine ekledi.