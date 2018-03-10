Sahibi sınır dışı edilen kedi itfaiye tarafından kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Kemer Yeni Mahalle Ahmet Çavuşoğlu Caddesi'ndeki site sakinleri, daha önce Rus bir kadının yaşadığı ikinci kattaki evden kedi sesi duyduklarını belirterek, polis ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evini yetkili mercilere bildirmeden günübirlik kiraya verdiği iddiasıyla sınır dışı edilen kadının evinde mahsur kalan kediyi kurtarmak için merdivenle balkonundan içeriye girdi. Evde bir beslenme seti olduğunu gören ekipler, kediyi sağlık kontrolü ve bakımının yapılması için Hayvan Barınağı’na götürdü.

Kedinin sahibinin şikayet üzerine sınır dışı edildiğini belirten site sakini Mesut Çalışır, hayvanı evde yalnız bırakarak gitmenin vicdansızlık olduğunu belirterek, kendilerinin de hayvan sevdiğini, kendilerinden yardım istenseydi komşuları olarak kediye seve seve bakabileceklerini söyledi.