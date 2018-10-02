Sahibinden.com'a 10.6 milyon lira ceza

Rekabet Kurumu, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş.'nin vasıta ve emlak satış/kiralama hizmetlerine yönelik online platform hizmeti pazarlarında aşırı fiyat uygulamak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturmayı tamamladı. Buna göre şirkete, pazarlarda aşırı fiyatlama yoluyla 4054 sayılı kanunun 6'ncı maddesi çerçevesinde hâkim durumunu kötüye kullandığı gerekçesi ve oy çokluğu ile 10 milyon 680 bin 425,98 TL idari ceza verdi.

Açıklamada söz konusu karar şöyle verildi:

"Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin bu pazarlarda aşırı fiyatlama yoluyla 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesi çerçevesinde hâkim durumunu kötüye kullandığına oy çokluğu ile bu nedenle, 4054 sayılı kanunun 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (a) bendi uyarınca 2017 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi geliri üzerinden, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'ye 10 milyon 680 bin 425,98 TL idari para cezası verilmesine oyçokluğu ile gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, karar verilmiştir".