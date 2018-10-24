Şahika Ercümen Dünya rekoru 55 metreyi antrenmanlarda geçti

Dalış öncesi Şahika Ercümen, antrenör Hüseyin Cavlı, CMAS Teknik Kurul Başkanı Levent Ucuzal, Güvenlik Amiri Uğur Tavrıseven, CMAS Gözlemcileri Marwan Harriri ve Rachid Zock CMA basın toplantısı yaparak rekor deneme antrenmanları hakkında bilgi verdiler.

Serbest Dalış Dünya ve Türkiye rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Salda Gölü'nde yeni bir dünya rekoruna imza atmaya hazırlandıklarını belirterek, Cumhuriyet'in 95'inci yılına ithafen bu rekoru Türkiye'ye getirmek istediklerini söyledi. Ercümen, "Antrenmanlarımız çok güzel gidiyor. Umarım 25 Ekim günü (yarın) bu rekoru kıracağız. Kadınlar dünya rekoru 55 metre olarak belirlendi. Ama şu ana kadar bunu yapan çıkmadı. Bizim hedefimiz bunu en az 10 metre artırmak. Antrenörlerimiz ve uluslararası hakemlerin gözlemleriyle bu rekoru kıracağız“ dedi.

Ali Kapan

