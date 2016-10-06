Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Şahika Ercümen’den bir rekor daha

Şahika Ercümen’den bir rekor daha

Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, Antalya’nın Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası’nda dünya üçüncüsü oldu.

Şahika Ercümenden bir rekor daha

06 Ekim 2016 16:30

Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, 2-9 Ekim tarihleri arasında Kaş’ta düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası’nda, dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Ercümen, 65 metreyle kendisine ait olan Türkiye Rekoru’nu, 68 metreye dalarak yeniden kırdı. Milli sporcu Ercümen, "Ülkemizin yaşadığı zor günlerde bu madalyaya çok ihtiyacımız vardı. Ülkemiz en iyi başarıları hak ediyor. Türkiye’nin adını uluslar arası platformda duyurmaktan gurur duyuyorum. Bu başarımız, tüm ülkemize hayırlı uğurlu olsun’’ dedi.

Etiketler: Şahika Ercümen


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!