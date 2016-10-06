Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, 2-9 Ekim tarihleri arasında Kaş’ta düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası’nda, dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Ercümen, 65 metreyle kendisine ait olan Türkiye Rekoru’nu, 68 metreye dalarak yeniden kırdı. Milli sporcu Ercümen, "Ülkemizin yaşadığı zor günlerde bu madalyaya çok ihtiyacımız vardı. Ülkemiz en iyi başarıları hak ediyor. Türkiye’nin adını uluslar arası platformda duyurmaktan gurur duyuyorum. Bu başarımız, tüm ülkemize hayırlı uğurlu olsun’’ dedi.