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Şahika Ercümen'den yeni rekor

Serbest Dalış Dünya Rekortmeni Şahika Ercümen, Kaş'ta Cumhuriyet'in 93. yılı şerefine 93 metreye dalarak, yeni bir dünya rekoru daha kırdı.

Şahika Ercümenden yeni rekor

25 Ekim 2016 12:16

Dünya Rekortmeni Şahika Ercümen, geçtiğimiz cumartesi günü 110 metreye dalarak, Değişken Ağırlık Paletli kategorisinde en derine inen kadın olmuştu. 25 Ekim Salı günü de Değişken Ağırlık Paletsiz dalış kategorisinde tek nefesle 93 metreye dalarak, kendine ait ve 2 yıldır kırılamayan 91 metrelik Dünya Rekoru'nu geliştirdi.
Kaş’ın Hidayet Koyu açıklarında gerçekleşen dalış 2 dakika 40 saniye sürdü. Zaferini, denizde ekip arkadaşlarıyla, Türk bayrağı açarak kutlayan Şahika Ercümen, dalış sonrası, "Atalarımızın büyük mücadeleler sonunda elde ettiği Cumhuriyetimizin 93. yılında, 93 metreye dalarak, ülkemizin huzuru için canını feda eden şehitlerimizi andık. Bugün hala nefes alabiliyorsak onlar sayesinde. Ayrıca ana sponsorumuz Globe Stone Dünya Taş'ın; maddi desteğe ek olarak her bir çalışanının, en az bir şehit çocuğuna, zorlukları aşma ve hayat hedeflerine ulaşma konusunda destek olduğu 'Turkuazın Çocukları Projesi'yle 100 şehit çocuğuna destek imkanı sunuldu. Nefesimi şehitlerimiz için tuttum ve şehit çocuklarımız da bugün burada benimleydi. Tüm sponsorlarıma, ekibime, basın mensuplarına ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler” dedi.
 

Etiketler: Şahika Ercümen


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