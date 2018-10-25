Şahika Ercümen'in dünya rekoru denemesine fırtına engeli

Milli sporcu Şahika Ercümen, Cumhuriyetin 95. yılına ithafen, Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Salda Gölü'nde dünyada ilk kez, "Kadınlar Paletsiz Değişken Ağırlık Göl Dünya Rekoru" denemesi gerçekleştirecek. Saat 10.30'da başlaması beklenilen deneme için Salda Gölü'nde ekipler tüm hazırlıklarını yaptı. Göle indirilen bot ve teknik ekip fırtına ve yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Deneme, ekiplerin ve katılımcıların güvenliği düşünülerek ileri bir saate ertelendi. Hava koşullarının düzelmesinin ardından denemenin yapılması planlanıyor.

Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Serbest Dalış Teknik Kurul Başkanı Levent Ucuzal, Salda Gölü kıyısındaki bir apartta gazetecilere yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle rekor denemesi için beklemede olduklarını kaydetti.

Hava koşullarında düzelme olursa performansı yapacaklarını dile getiren Ucuzal, "Ama hava koşulları bu şekilde ve daha kötü olursa havanın güzel göründüğü yarına erteleyeceğiz. Ama şu anda amacımız erteleme yapmak değil. Bu performans çok önemli bir performans. En ufak bir aksilik istemiyoruz. O yüzden beklemeyi tercih ediyoruz. Ekibimiz hazır bir şekilde bekleyecek. Açlık, tokluk ayarını yapacak. Burada CMAS'dan iki tane gözlemci var. Biz bu şekilde karar verdik. Şahika da uygun görüyor, onun için de iyi olacağını düşünüyoruz. Ekip başları da aynı şekilde karara katılıyorlar. Şimdilik beklemedeyiz. Saat 13.30-14.00 gibi kesin kararımızı vermiş olacağız" dedi.

Ucuzal, havada düzelme olmazsa performansın yarına erteleneceğini, yarın da havanın 08.00-12.00 saatleri arasında güneşli ve az rüzgarlı göründüğünü kaydetti.

İsa Akar - Ali Kapan

