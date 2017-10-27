Sahil Güvenlik Komutanlığındaki darbe girişimi davasında karar çıktı

Eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem'in de aralarında bulunduğu 28 sanık hakkında açılan davanın karar duruşması bugün görüldü. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki duruşma salonunda görülen davaya sanıklar, sanık yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada sanıkların son sözleri soruldu. Sanık eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Üstem, "O akşama ilişkin benim için de flue kalan birçok konu da açıklığa kavuştu. O akşam bir komutan olarak, bir asker olarak ne olduğunu bilmeden, sadece birliğinin sorumluluğunu taşıyan bir komutan olarak karargaha gittim. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Sanık Mehmet Yılmaz, adaletin çok güçlü bir olgu olduğuna ve adalete inandığını belirterek, "Elbet bir gün suçsuz olduğum anlaşılacak. Ben burada belki anlatamamış olabilirim ama suçsuz olduğuma eminim. Suçsuz olduğum anlaşıldığında da hakkımı arayacağım. Beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sanık Abdullah Karaca ise, "Annemi ve eşimi çok seviyorum. Akşama bol tereyağlı bir mıhlama hazırlamalarını istiyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti kararını açıkladı

Sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından duruşmaya yarım saatlik ara verildi. Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar eski Albay Süleyman Yarayan ile eski Binbaşı Abdülkadir Akçan'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, aralarında Hakan Üstem'in de bulunduğu 23 sanığı müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık eski astsubaylar Zafer Önder Yufkacı ve Alper Hepçaldıran ile er Anıl Ceylan'ın beraatine hükmetti.

Abdullah Sarica



