Sahil Güvenlik müdahale etti, diktikleri Yunanistan bayrağı kaldırıldı!

Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde gerginliği arttırıcı adımlarına ilişkin olarak, "Yunanistan’a tavsiyemiz iyi komşuluk ilişkileri içerisinde gerginliği arttıracak provokasyonlardan uzak durması, komşuluk hukukuna uygun olarak hareket etmesidir. Ülkemizin egemenlik haklarından kimsenin taviz vereceğimizi düşünmemesini özellikle bekliyoruz. Şartlar ne olursa olsun bu yönde yapılacak oldu bittilere gereken karşılığı vermeye kararlıyız” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Marmara Üniversitesi Rektörlüğünde katıldığı panel sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Son dönemde Yunanistanlı yetkililerin gerginliğe neden olan açıklamalarını ve Ege’de bir kayalığa bayrak dikilmesini değerlendiren Başbakan Yıldırım, “Ege Denizi'nde zaman zaman gerginliği arttırmaya yönelik komşumuz Yunanistan’ın bir takım faaliyetlerinin olduğu malumunuz. Son zamanlarda bu ihlallerde artışlar göze çarpıyor. Özellikle aidiyeti belli olmayan kaya parçaları var. Bunlara yönelik Kardak kayalıklarına benzer girişimleri olduğunu görüyoruz. Yine Didim açıklarında kayalığa bir bayrak dikme, Yunan bayrağı dikme girişimi oldu. Bunun üzerine de Sahil Güvenlik ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaptılar. Oradan o bayrağı kaldırdılar. Yunanistan’a tavsiyemiz iyi komşuluk ilişkileri içerisinde gerginliği arttıracak provokasyonlardan uzak durması, komşuluk hukukuna uygun olarak hareket etmesidir. Ülkemizin egemenlik haklarından kimsenin taviz vereceğimizi düşünmemesini özellikle bekliyoruz. Şartlar ne olursa olsun bu yönde yapılacak oldu bittilere gereken karşılığı vermeye kararlıyız” dedi.

Mehmet Altunışık - Rıfat Fırat

