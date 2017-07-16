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Sahil Güvenlik'ten nefes kesen kurtarma operasyonu

Sahil Güvenlik ekipleri, İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık Mahallesi Teke Burnu açıklarında gelen ihbar üzerine su alan özel yattan üçü çocuk sekiz kişiyi kurtardı.

Sahil Güvenlikten nefes kesen kurtarma operasyonu

16 Temmuz 2017 16:37

Olay, dün saat 20.05’te İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık Mahallesi Teke Burnu açıklarında meydana geldi. Sahil Güvenlik Komutanlığına içerisinde sekiz kişi bulunan özel bir yatın su aldığı ve yardım çağrısında bulunduğu ihbarı geldi. Görevlendirilen üç Sahil Güvenlik botu ve bir Sahil Güvenlik helikopteri tarafından yat, Teke Burnu 11.7 mil güneybatısı uluslararası sularda ve Türk Arama Kurtarma Bölgesinde tespit edildi. İçerisinde bulunan üçü çocuk olmak üzere toplam sekiz Türk, tahliye edilerek Sığacık Limanı’na sağ olarak intikal ettirildi.


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