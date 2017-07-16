Sahil Güvenlik'ten nefes kesen kurtarma operasyonu

Olay, dün saat 20.05’te İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık Mahallesi Teke Burnu açıklarında meydana geldi. Sahil Güvenlik Komutanlığına içerisinde sekiz kişi bulunan özel bir yatın su aldığı ve yardım çağrısında bulunduğu ihbarı geldi. Görevlendirilen üç Sahil Güvenlik botu ve bir Sahil Güvenlik helikopteri tarafından yat, Teke Burnu 11.7 mil güneybatısı uluslararası sularda ve Türk Arama Kurtarma Bölgesinde tespit edildi. İçerisinde bulunan üçü çocuk olmak üzere toplam sekiz Türk, tahliye edilerek Sığacık Limanı’na sağ olarak intikal ettirildi.