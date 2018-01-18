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Sahil yolu sular altında kaldı, dalgaların boyu 10 metreyi buldu

Zonguldak'ta şiddetli rüzgar nedeniyle sahil yolu sular altında kaldı. Sahilde bulunan iş yerleri dev dalgalar arasında kaldı.

Sahil yolu sular altında kaldı, dalgaların boyu 10 metreyi buldu

18 Ocak 2018 22:05

Zonguldak'ta sabah saatlerinden etkili olan rüzgar akşam saatlerinde hızını artırdı. Balıkçılar ve yük gemileri gün boyu denize açılamadı. Şiddetli rüzgarla birlikte aralıklarla yağmur da etkili oldu. Liman içerisi olmasına rağmen fırtına nedeniyle dalgaların boyu 10 metreyi buldu. Sahildeki yolu ve banklar sular altında kalırken çöpler çevreye yayıldı. İş yerlerini su basan esnaflar ise temizlik çalışmalarına başladı.

Akşam saatleri itibariyle fırtına ve dalgaların etkisini göstermeye başladığını ifade eden esnaflar, "Akşam saatlerinde başladı. Havanın sertleşeceği uyarıları yapıldı. Balıkçı teknelerine uyarı yapıldı. Burası her yıl hemen hemen böyle oluyor ama bu sefer daha şiddetli" dedi. 

Sahil yolu sular altında kalırken ekipler fırtınaya rağmen temizlik çalışmaları yaptı. Sahil yolunu kullanan bazı vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. 

Onur Altındağ
 

 

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