Sahil yolunda makas atan sürücü dehşeti: 5 yaralı

Kaza, Bakırköy Sahil Kennedy Caddesi Ataköy mevkiinde dün akşam saatlerin de meydana geldi. İddiaya göre, aşırı hızlı makas atarak aracıyla ilerleyen bir sürücü önce Metin Demir yönetimindeki araca sonra da orta refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi.

Kazayı gören vatandaşlar hemen araç içerisinde bulunan vatandaşların yardımına koşarak durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı vatandaşlar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Kaza sonrası yolda uzun araç kuyruğu meydana gelirken olay yerine gelen yaralı vatandaşların bir yakını panik yaşadı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken, bir görgü tanığı makas atarak ilerleyen sürçünün kazaya yol açtığını iddia etti.