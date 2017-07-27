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Sahilde yürüyüş hayatını kararttı

Sarıyer Aşiyan'daki sahilde balık avlayan oltacı, arkada yürüyüşe çıkan Burçin Gülümser isimli vatandaşın hayatını kararttı. Sahilde yürürken başına olta kurşunu, gözüne ise iğnesi isabet eden Gülümser, görme ve konuşma özelliğini kaybetti.

Sahilde yürüyüş hayatını kararttı

27 Temmuz 2017 11:12
Sahilde yürüyüş hayatını kararttı - Tıkla İzle

Olay, 20 gün önce Sarıyer'e bağlı Aşiyan Mezarlığı sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, Amatör olarak oltayla boğazda balık tutmaya çalışan C.A. oltaya yemi takıp arkadan geçenlere dikkat etmeden salladı. Ancak oltanın ucundaki kurşun, o anda kıyıda yürüyen 34 yaşındaki Burçin Gülümser'e isabet etti. Oltanın iğnesi Gülümser'in gözüne kurşunu ise kafatasına isabet etti.

Kafatası zarar gören Gülümser, oltanın hızla denize doğru çekilmesi ile birlikte de gözünden ağır şekilde yaralandı.

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Gülümser, gözüne saplanmış olta iğnesi ile Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Gülümser, Olta iğnesinin sağ gözüne ve demirinin ise kafatasını kırıp beynine zarar vermesi sonucu bir dizi ameliyat geçirdi. Ancak tüm çabalara rağmen Gülümser, görme ve konuşma özelliğni kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan C.A. daha sonra serbest kalırken, savcılık olayla ilgili soruşturma yürütüyor.

Etiketler: olta, Sarıyer


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