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Sahile inek ölüsü vurdu

Kastamonu’nun Cide ilçesinde sahile ayakları bağlı şekilde telef olmuş inek ölüsü vurdu.

Sahile inek ölüsü vurdu

11 Mayıs 2018 12:46

Edinilen bilgiye göre, Cide’de Kayran Köyü Mevkiinde ayakları bağlı şekilde telef olmuş inek ölüsü sahile vurdu. Köpeklerin parçalamaya çalıştığı inek ölüsünü çevredeki vatandaşlar gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine inek ölüsü üzerinde inceleme başlatıldı ve ekiplerce sahilden inek ölüsü kaldırıldı. 

Köpeklerin parçalamaya başladığı hayvan leşini gören Ramazan Arslan, “İlk gördüğümde bir şey anlayamadım. Köpekler etrafında idi. Yanına yaklaştığımda inanamadım. Ayaklarından bağlı bir inek, denize atılmış ya da tacirin elinden kaçarak denize düştü diye düşündüm. Ne olursa olsun hiçbir canlı böyle bir ölümü hak etmiyor” dedi.  

Mehmet Salman
 

 

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