Diğer
Kategoriler

Şahimerdan Sarı Türkiye’ye iade edildi

"Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Şahimerdan Sarı ,Türkiye'ye iade kararının ardından Irak'ın Erbil kentinden İstanbul'a getirildi.

Şahimerdan Sarı Türkiyeye iade edildi

14 Şubat 2018 11:42
Şahimerdan Sarı Türkiye’ye iade edildi - Tıkla İzle

"Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Şahimerdan Sarı ,Türkiye'ye iade kararının ardından Irak'ın Erbil kentinden İstanbul'a getirildi. Dün akşam saatlerinde Erbil’den İstanbul’a getirilen Sarı, geceyi Atatürk Havalimanında geçirdikten sonra, bu sabah saatlerinde Bakırköy Adliyesine sevk edildi. Hakkında, Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 2011 yılında "Vasat terör örgütü yöneticiliği" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verilen ve cezası kesinleşen Sarı, kırmızı bültenle aranırken Irak'ta yakalandı. İade işlemlerinin ardından Irak'ta tutulduğu cezaevinden çıkarılan Sarı, dün tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı'na getirildi.

Bu arada Şahimerdan Sarı’nın Atatürk Havalimanına getirildiğini duyan bazı yakınları Karakolun önünde bekledi. Adliye’ye sevk edilmek için havalimanı karakolundan çıkarılan Sarı’nın yakınları elini öptü.

Tuncer Cengiz
 

Etiketler: Şahimerdan Sarı

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç