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Şahin: Adanaspor’un ligde kalması için çaba sarf edeceğiz

16 haftada topladığı 10 puanla son sırada yer alan Adanaspor’un yeni teknik direktörü Levent Şahin, ligde kalmak için çaba sarf edeceklerini söyledi.

Şahin: Adanasporun ligde kalması için çaba sarf edeceğiz

30 Aralık 2016 17:37

Adanaspor Teknik Direktörü ve A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu Basın Salonu’nda Başkan Bayram Akgül ile basın toplantısı düzenledi.

Şahin, Adanaspor’a gelmekten dolayı memnun olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Adanaspor lige iyi başlayamadı. Biz arkadaşlarımızla yaptığımız çalışmada bu 16 haftalık süreçte oyuncularımızın daha da tecrübe sahibi olduğunu ve özellikle son 2 maçta gerek oyun karakterleri, gerek kişisel özellilerini sahaya yansıtarak bundan sonraki periyotta daha iyi işler yapabileceğine inandık. Bildiğimiz üzere takımımız ligimizde en genç 2. takım, o yüzden tecrübe kelimesini kullandım. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Başkanımızla her gün istişare halindeyiz. Devre arasını mevcut oyuncularımızla ve bize katılacak oyuncularla en iyi şekilde değerlendireceğiz. Adanaspor ve Türk futbolu adına geleceğe yönelik başarılı işler yapmak istiyoruz. Çalışmalarımız hep bu hedef doğrultusunda devam edecektir.”

"YABANCI TRANSFERİMİZ BUGÜN NETLEŞECEK"

Başkan Bayram Akgül, transfer konusunda medyada yer alan isimlerin doğru olmadığını, teklif götürdükleri yabancı bir oyuncu olduğunu ve onun durumunun da bugün netleşeceğini söyledi. Levent Şahin’in takımın başına getirilmesiyle ilgili sürece değinen Akgül, “Buradan Futbol Federasyonu Başkanı’na ve Türkiye Futbol Direktörü Sayın Fatih Terim’e teşekkür ediyorum. Kendisinden ricada bulunduk. Başta kabul etmedi ama ısrarlı davranışlarımız sonucunda Levent hocamızın bizimle beraber çalışmasına izin verdi. Aynı zamanda milli takımda sayın hocamız Fatih hocayla beraber görevine devam edecek” dedi.

Bayram Akgül, yardımcı hoca Serdar Galima ile de yolları ayırdıklarını kaydetti.

(Elif Ayşenur Bay/İHA)

Etiketler: Adanaspor Teknik Direktörü, Fatih Terim Stadyumu, Levent Şahin


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