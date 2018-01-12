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Şahin Alpay’ın avukatları karara itiraz etti

Gazeteci Şahin Alpay’ın avukatları, İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz dilekçe sunarak, müvekkilinin tutukluluğunun devamına ilişkin kararın kaldırılmasını ve Anayasa Mahkemesi’nin 11.01.2018 günlü kararına uyularak tahliye edilmesini istedi.

Şahin Alpayın avukatları karara itiraz etti

12 Ocak 2018 16:43

Kapatılan Zaman Gazetesi eski yazarı Şahin Alpay hakkında Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararı vermiş, Alpay’ı yargılayan İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, AYM’nin gerekçeli kararının kendilerine ulaşmaması nedeniyle sanığın tutukluluk halinin devamına, avukatının tahliye talebinin ise reddine karar vermişti.
Alpay’ın avukatı Aynur Tuncel Yazgan, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na giderek, yasa gereği bir üst mahkeme olan İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmek üzere İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz dilekçesi sundu.

Yazgan dilekçesinde, Anayasa Mahkemesi’nin verdiği hak ihlali kararından sonra salıverilme isteminde bulunduklarını ancak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, AYM kararlarının Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonra hüküm ve sonuç doğuracağını ifade ederek, tutukluluk halinin devamı kararı verdiğini hatırlattı.

Alpay’ın tutukluluğunun devamına ilişkin kararın kaldırılmasını talep eden avukat Yazgan, Anayasa Mahkemesi’nin 11.01.2018 günlü kararına uyularak müvekkilin tahliyesine karar verilmesini istedi. 

Başak Akbulut
 

 

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