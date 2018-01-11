Şahin Alpay,Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın tahliye talepleri reddedildi

Kapatılan Zaman gazetesi eski yazarı Şahin Alpay hakkında Anayasa Mahkemesi’nin verdiği hak ihlali kararını değerlendiren İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Alpay’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Mahkeme kararında, AYM’nin gerekçeli kararı kendilerine tebliğ edildiğinde tutukluluk halinin yeniden değerlendirileceğini belirtirken, üye hakimlerden biri, AYM’nin kararının kesin ve mahkemeyi bağlayıcı olmasını gerekçe göstererek muhalefet şerhi koydu.

Kapatılan Zaman gazetesi eski yazar ve yöneticisi 30 sanığın da aralarında bulunduğu FETÖ davasında tutuklu yargılanan gazeteci Şahin Alpay hakkında, Anayasa Mahkemesi’nin oy çokluğuyla verdiği hak ihlali kararı, yargılamayı yapan İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirildi.

Mahkeme, sanık Şahin Alpay’a ilişkin gerekçeli kararın kendilerine tebliğ edilmemesi ve Alpay’ın tahliyesine ilişkin Anayasa Mahkemesi tarafından tedbir mahiyetinde bir karar verilmemesi nedeniyle de sanık vekilinin tahliyeye ilişkin talebini reddetti. Bu aşamada sanığa atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, sanık hakkında istenen cezanın üst sınırı ve delillerin toplanmamış olmasını göz önüne alan mahkeme, oy çokluğuyla Alpay’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Heyet, Anayasa Mahkemesi tarafından Alpay’a ilişkin gerekçeli kararın kendilerine tebliğ edildiğinde sanığın tutukluluk halinin incelenerek tekrar değerlendirilmesine karar verirken, üye hakimlerden biri tutukluluğun devamı kararına muhalefet şerhi koydu. Üye hakim şerhinde,

AYM’nin tutukluluğa ilişkin özel nitelikteki kısa kararının kesin ve mahkemeyi bağlayıcı nitelikte olmasını gerekçe gösterdi.

MEHMET ALTAN’IN VE NAZLI ILACAK'IN TAHLİYE TALEBİNE RET

Mahkeme, Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararını yazıp mahkemeye gönderildiğinde tutukluluk halinin devam edip etmeyeceği hususunda resen değerlendirmede bulunulmasına ve bu şekilde ayrıca düşünülmesine karar verdi. Mahkeme, Mehmet Altan’ın avukatlarının AYM kararını emsal nitelikte göstererek, aynı davanın tutuklu sanıkları Ahmet Hüsrev Altan ve Ayşe Nazlı Ilıcak hakkındaki tahliye talebini de aynı gerekçelerle oy birliğiyle reddetti.

Gazeteci yazar Mehmet Altan hakkında Anayasa Mahkemesinin verdiği hak ihlali kararını değerlendiren İstanbul 26’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi, Altan’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN KARARI

Anayasa Mahkemesi bugün verdiği kararda, tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle Alpay’ın hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddia ile tutuklanma dolayısıyla ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine ilişkin iddianın oy birliği ile kabul edilebilir olduğuna karar vermişti. Anayasanın ilgili maddelerinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine oy çokluğuyla karar veren Anayasa Mahkemesi ihlal sonuçlarının ortadan kaldırılması için kararın bir örneğini yerel mahkemeye göndermişti.

ALPAY’IN 3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Şahin Alpay’ın “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldırmaya teşebbüs, ve silahlı terör örgütü üyeliği suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapsi istenmişti. İddianamede sanık Alpay’ın da arlarında bulunduğu köşe yazarlarının yazılarındaki ifadelerin “mecaz” ya da “metafor” olarak izah edilemeyeceği belirtilerek, “Ön hazırlık niteliğinde yazılar yazan şüpheli yazarların, basın ve ifade özgürlüğünün sınırlarını aşarak devlet yetkililerinin ve kurumlarının haklarını ihlal niteliğinde ifadeler kullanarak örgüt amacına hizmet ettikleri, askeri darbe çağrısında bulunmaktan çekinmedikleri, örgütsel hedef ve amacı tamamlayan yazılarla FETÖ-PDY terör örgütü hiyerarşisi içerisindeki görevlerini yerine getirdikleri” bilgisine yer verilmişti.

Başak Akbulut