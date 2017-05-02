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Şahin avcısına rekor ceza

Hatay’ın Samandağ ilçesinde 18 şahin avlayan kaçak avcıya, toplam 136 bin lira para cezası kesildi.

Şahin avcısına rekor ceza

02 Mayıs 2017 15:57

İlçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi Yolağazı mevkisinde saat 11.00 sıralarında devriye gezen ekipler tarafından, M.Ö. isimli şahsın kaçak avlandığı ve biri yaralı 18 adet şahin avladığı tespit edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile yapılan görüşmede şahin avlandığı için bir yırtıcı hayvan başına 7 bin 500 TL, toplamda ise 135 bin TL idari para cezası, yasak dönemde avlanmadan 350 TL, avcılık belgesi olmadan avlanmadan 546 TL, koruma altında olan yırtıcı kuş türünü avlanmadan 350 TL toplamda ise 136 bin 246 TL idari para cezası uygulandı.

Samandağ Kaymakamı Dr. Cahit Çelik yaptığı açıklamada, bu dönemde kaçak ve yasak avlanma kapsamında ellerinden gelen her türlü tedbiri alarak, bu fiilleri işleyenlere her türlü cezanın uygulanacağını belirtti. Ayrıca kesilen idari para cezalarının tahsili için icra dahil her türlü yasal yollara başvurulacağını açıklayan Kaymakam Çelik, yapılan kaçak avlanmanın doğaya çok büyük bir zarar verdiğini belirtti. 

Hikmet Say

Etiketler: rekor ceza, Şahin avcısı


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