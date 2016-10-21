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Şahin: Bütün terör örgütlerini bu topraktan söküp atacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, “FETÖ terör örgütü ile çok güçlü bir mücadele içerisindeyiz. Nasıl o gece milletimizin desteği ile bu darbe girişimini püskürttüysek, bu topraklarda çöreklenmiş olan bütün terör örgütlerini FETÖ'sünü, PKK'sını, DHKP-C'sini, DAEŞ'ini inşallah bu topraklardan söküp atacağız” dedi.


21 Ekim 2016 09:09

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şahin, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde katıldığı bir programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şahin, ülke olarak çetin bir zaman dilimi içerisinden geçildiğini vurgulayarak, “Yakın bir geçmişte 15 Temmuz gibi bir darbe teşebbüsü aziz milletimizin cesareti ile püskürtme şansına sahip olduk. O günden sonra da paralel devlet yapılanması, FETÖ terör örgütü ile çok güçlü bir mücadele içerisindeyiz. Nasıl o gece milletimizin desteği ile bu darbe girişimini püskürttüysek, bu topraklarda çöreklenmiş olan bütün terör örgütlerini FETÖ'sünü, PKK'sını, DHKP-C'sini, DAEŞ'ini inşallah bu topraklardan söküp atacağız. Bu konuda hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın kararlılığı kesindir. Bizlerde parlamenterleri olarak bu konuda üzerimize düşen görevi sonuna kadar yapmakta kararlıyız” ifadesini kullandı.

"Suriye'de yaşananlara kayıtsız kalamayız"
Suriye'de, Irak'ta çok önemli gelişmeler yaşandığını vurgulayan Şahin şunları kaydetti:
“Biz ülke olarak hemen yanı başımızda ki gelişmelere kayıtsız kalmamız asla söz konusu olamaz. Suriye'ye 911 km, Irak'a 150 km sınırlarımız var. Bu sınırlar bizim gönül coğrafyamızı kesintiye uğratan, bölen, oradaki kardeşlerimizle, soydaşlarımızla aramızdaki bağı kesinlikle ortadan kaldırmayan gelişmeler. Gerek sahip olduğumuz inanç ve kültür değerleri ile gerekse ülkemizin güvenliğinin o coğrafyalarda başlaması hasebiyle oradaki gelişmeleri yakınen takip ediyoruz. Gerek oradaki mücadelede olsun, gerek ülke içerisinde ki terörle mücadelede olsun cesaretle bu terör örgütlerinin üzerine giden güvenlik güçlerimizin, askerimize, polisimize, korucularımıza başarılar diliyorum. Dolayısıyla terörle mücadele yolunda hayatını kaybetmiş şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, gazilerimizde şifa diliyorum.”

"Nasıl görevden uzaklaştırıldılarsa, öyle de görevlerine döneceklerdir"
FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan, ihraç edilenler hakkında da açıklamada bulunun Şahin, görevden alma ve açığa almalar ile ilgili çok hassas bir çalışma yürütüldüğüne dikkat çekerek, “Ama elbette bunun içerisinde bazı yanlış tespitler olabilir. Bunlar yüzde biri bile bulmayan oranda belki yanlış tespitlerdir. Ancak biz hiç kimsenin haksızlığa uğramasını istemediğimiz için gerek devletimize ulaşan itirazlar çerçevesinde, gerekse AK Parti Genel Merkezi'ne ulaşan itirazlar çerçevesinde gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz. Nasıl görevden uzaklaştırıldılarsa, açığa alındılarsa benzer şekilde eğer haksızlığa uğramışlarsa da görevlerine de döneceklerdir. Ama çok büyük oranda güvenlik güçlerimiz, ilgili bürokratik kademeler bu konuda titiz davranıyorlar ve çalışmalarını hassasiyetle yürütüyorlar. Bu yanlış tespitlerin kesinlikle mücadelenin önüne geçmemesi, 15 Temmuz gecesi yaşanan o büyük badireleri gölgelememesi, şehitlerimizin ortaya koymuş olduğu cesareti, gazilerimizin fedakarlığını gölgelememsi gerekiyor. Bence kamuoyunun gündeminde olması gereken, gündemde tutulması gereken konu 15 Temmuz da ülkemizin yaşamış olduğu acı ve geçirmiş olduğu büyük badiredir” değerlendirmesini yaptı.

"Başkanlık referandumunu Meclis’e sunacağız"
Son günlerde basın da yer alan erken seçim iddialarına da açıklık getiren Şahin, "AK Parti olarak kurulduğumuz günden itibaren seçimlerin zamanında yapılması gerektiğini savunup, bunu tesis etmiş bir partiyiz. Ülkemizin gündeminde bir başkanlık çerçevesinde referandum söz konusu. Önümüzdeki günlerde AK Parti olarak anayasa değişikliği teklifimizi meclise sunacağız. Daha sonra genel kurulda görüşülecek ve ondan sonra ki süreçte de halkın oyuna sunulacak. Şuan için bizim ön gördüğümüz işleyiş budur ve onun haricinde de gündemimizde bunun dışında bir şey yoktur" diye konuştu.  

Ayşe Üngör

Etiketler: fatih şahin


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