Şahin Tepesi 1. bölüm fragmanı izle | Şahin Tepesi ne zaman başlıyor ilk bölüm ne zaman| Şahin Tepesi yeni fragman izle

Şahin Tepesi 1. bölüm fragmanı izle | Şahin Tepesi ne zaman başlayacak ilk bölüm ne zaman | Şahin Tepesi yeni fragman izle.

Şahin Tepesi ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı dizi severler tarafından merak ediliyor. Çok yakında başlayacağı duyurulan Şahin Tepesi ne zaman başlayacak? Birbirlerinin hayatından çalan iki kadının hak ve güç savaşı ve bu savaşın ortasında kalan iki gencin aşkları için verdikleri mücadeleyi konu edinen Şahin Tepesi 1. bölümü merakla bekleniyor. Dizide bir ölümün ardındaki büyük sır ne? İşte, Şahin Tepesi ilk 1. bölüm fragmanı ve ayrıntılar sizlerle...

ŞAHİN TEPESİ KONUSU

Şahin Tepesi ilk 1. bölümü büyük merakla bekleniyor. Peki Şahin Tepesi konusu nedir? İşte detaylar... Birbirlerinin hayatından çalan iki kadının hak ve güç savaşı... Bu savaşın ortasında kalan iki gencin aşkları için verdikleri mücadele… Bir ölümün ardındaki büyük sır... Birlikte büyüdüğü Tuna'nın (Zerrin Tekindor) oyununa gelen Melek (Ebru Özkan), işlemediği bir kabahat yüzünden babası tarafından evden kovulmuş ve mirastan mahrum edilmiştir. Yıllar sonra babasının cenaze törenine katılmak için döndüğünde iki yetişkin çocuğu olan dul bir kadındır. Gençlik aşkı Demir (Murat Aygen) ise Tuna'yla evlenmiş onların da iki çocukları olmuştur. Babasının vasiyeti, iki çocuğuyla borç harç içinde hayat mücadelesi veren Melek için ne kadar şaşırtıcı ise, Tuna için o kadar büyük sürpriz olur. Babasının affettiği Melek de artık, mirasta hak sahibidir. Kocasına saplantılı bir şekilde aşık olan Tuna, hem Demir'i, hem sahip olduğu serveti kaybetme endişesi yaşarken, en çok Melek'in babasının ölümünün ardındaki sırrı öğrenmesinden korkmaktadır. Geçmişteki acı ve pişmanlıklarıyla kavrulan iki kadının kıyasıya mücadelesi, çocukları Verda (Aybüke Pusat) ve Efe'nin (Boran Kuzum) aşklarına en büyük engeldir.

ŞAHİN TEPESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

Şahin Tepesi dizisinin ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmadı. Çok yakında başlayacağı duyurulan dizinin dizinin Kasım ayı içinde başlayacağı düşünülüyor.

ŞAHİN TEPESİ OYUNCURI VE KARAKTERLERİ

Zerrin Tekindor (Tuna Akdora)

40'lı yaşlarda başarılı, hırslı, kozmetik sektöründe çok önemli bir holdingin sahibi, otoriter iş kadını. Anne babasını küçük yaşta kaybetmiş, Mithat Şahin tarafından büyütülmüş. Çocuklarına karşı aşırı korumacı, ailesini bir arada tutabilmek için yapamayacağı şey yok. İktidar ve güce tutkun. En büyük zaafı hala deli gibi sevdiği kocası Demir. Zamanında köşkten kovulmasına neden olduğu ve Demir'le olan ilişkisinden dolayı hep kıskandığı Melek'in geri gelmesiyle, kontrolü elinden yitirdiğini hisseder. Ama düzeninin bozulmasına izin vermemeye kararlıdır.

Ebru Özkan (Melek Özden)

40'lı yaşlarda. Babası tarafından ret edildikten sonra hep hayat mücadelesi vermiş, ama ayakta kalmayı başarmış. Sessiz sakin görünümünün altında isyankar bir ruha sahip, azimli, çalışkan ve en az babası kadar inatçı bir kadın. Hayat onu çok zorlasa da o yorgunluk nedir bilmiyor, gözünü kırpmadan yeni bir mücadeleye girmekten çekinmiyor.

Murat Aygen (Demir Akdora)

40'lı yaşlarda. Anne ve babasını kaybetmiş, Mithat Şahin'in bursuyla okumuş, sonrasında onun şirketinde kendini ispatlamış. Yakışıklı, başarılı ve karizmatik iş adamı. Yıllar önce Melek'le evlenme planları yaparken onun evden uzaklaştırılmasından sonra Tuna'nın ilgisine karşı koyamayıp evlenmiş. Tuna'nın başarılı iş hayatını, mükemmel anneliğini hep takdir etmiş, saygı duymuş ama aşık olmamış. Şimdiye dek bir kez aşık olmuş, o da Melek'e... Aldatıldığını düşünerek aşkını kalbine gömmüş ama Melek'in geri gelmesiyle açılan defterler hayatını alt üst edecek.

Aybüke Pusat (Verda Özden)

Melek'in 23 yaşındaki kimya mühendisliği son sınıf öğrencisi, aktivist kızı. İlk bakışta dikkat çeken bir güzelliği var ama güzelliğini ön plana çıkarmaktan kaçınıyor. Özgüvenli, başarılı, hayata karşı dik durmaya çalışan, kimseye müdana etmeyen bir kız. Asiliğini ve inatçılığını annesinden almış. Babasının ölümünü olgunlukla karşılamış, annesine destek olmuş ve olmaya devam ediyor. Efe'ye duyduğu aşkla, kadınlığını ve aşkı için neleri göze alabileceğini keşfedecek.

Boran Kuzum (Efe Akdora)

Tuna'yla Demir'in 24 yaşındaki yakışıklı oğlu, annesinin göz bebeği, holdingin gelecekteki veliahtı. İşletme mezunu. Ailesinden aldığı gücü hayatın her alanında kullanırken dışarıdan ne kadar kibirli göründüğünün farkında bile değil. Kimseye bağlanmamakla övünürken, Verda'ya aşık olacak. Onun aşkıyla terbiye olacak ama aşkına sahip çıkmak düşündüğü kadar kolay olmayacak.

Mustafa Mert Koç (Cem Özden)

Melek'in 21 yaşındaki oğlu. Babasının ölümüyle güven problemi yaşamaya başlamış. İyi niyetli olmasına rağmen, çabuk parlayan, önce konuşup, sonra düşünen, patavatsız, atılgan, başkalarına göre sorumsuz, ama yine de sevimli, sevecen esprili bir genç. Başarıya odaklanmak yerine, başarısızlığını kompleks haline getirmiş. İşler yolunda gittiğinde kendini tanrı gibi görüyor, tersi olduğunda öfkelenip ezik hissediyor. En büyük arzusu kendini kanıtlamak ama bunun için daha öğrenmesi gereken çok şey var.

Leyla Tanlar (Deniz Akdora)

Tuna'yla Demir'in 19 yaşındaki kızı. Güzelliğini annesinden almış ama karakter olarak ona hiç benzemiyor. Oldukça hassas, kırılgan ve içe dönük bir kız. Ailesinden yeterince sevgi görmediğini düşünerek köşkün kahyasının oğlu Mete'yle yakınlaşmış. Bu ilişkinin sonuçlarına katlanmak ağırlaştıkça, psikolojisi bozulacak, Mete'den uzaklaştıkça Cem'le yakınlaşacak ve gerçek sevgiyi onda bulacak.

