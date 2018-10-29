Şahin Tepesi ne zaman başlayacak? Şahin Tepesi oyuncuları kimdir? | Şahin Tepesi ilk bölüm ne zaman?

Şahin Tepesi dizisi yayıncı kuruluşu tarafından yakında ibaresiyle duyuruldu. Yeni sezonda ATV ekranlarında başlayacak olan dizi Şahin Tepesi dizisi oyuncuları ve konusu oldukça merak ediliyor. Usta oyuncu kadrosuyla yakın bir zaman içerisinde ekran serüvenine başlayacak olan Şahin Tepesi ne zaman yayınlanacak, oyuncuları kimdir, konusu nedir, oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde...

ŞAHİN TEPESİ OYUNCULARI

Son dönemlerin yıldızı parlayan isimlerinin yer aldığı Şahin Tepesi dizisinin yönetmen koltuğunda Hilal Saral yer alırken, senaryosunu ise Melek Gençoğlu kaleme alacak. Oyuncu kadrosunda Boran Kuzum, Mustafa Mert Koç, Aybüke Pusat gibi yetenekli genç oyuncuların yer aldığı Şahin Tepesi ne zaman yayınlanacak sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. Henüz yayın hayatına başlamadan geniş bir izleyici kitlesinin dikkatini çekmeyi başaran dizi gerek konusu gerekse oyuncu kadrosuyla büyük bir yankı uyandırdı. İki kadının güç savaşının ve bu savaşın ortasında kalan iki gencin aşkının konu olarak işlendiği ve dizi severler tarafından şimdiden beğenilmeye başlanan Şahin Tepesi yakında başlıyor.

ŞAHİN TEPESİ DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK? ŞAHİN TEPESİ İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Murat Aygen, Esra Dermancıoğlu gibi usta oyuncuların yanısıra Aybüke Pusat, Mustafa Mert Koç, Boran Kuzum ve Leyla Tanlar gibi yetenekli genç isimlerin bulunduğu Şahin Tepesi ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı henüz netlik kazanmadı ancak yakın zaman içinde ATV ekranlarındaki başlayacak bilgisini verebiliriz.

ŞAHİN TEPESİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Son dönemin gözde genç oyuncularından Aybüke Pusat ve Boran Kuzum'un yer alacağı Şahin Tepesi'nin konusu; iki kadının güç savaşlarıyla bu savaşın ortasında kalan iki gencin aşkları için verdikleri mücadele oluşturuyor.