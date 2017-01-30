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Şahin: Türkiye’de seyirci problemi var

Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin, “Kötü oynadığımız dönemlerde bile desteklerini esirgemedikleri için taraftarlarımıza sonsuz teşekkürler ederim” dedi.

Şahin: Türkiyede seyirci problemi var

30 Ocak 2017 23:47

Kasımpaşa karşısında alınan 2-0’lık galibiyet sonrası değerlendirmelerde bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin, “Geldiğimiz günde ben ve ekip arkadaşlarım başarılı olacağımızı dile getirdik. Adana seyircinin potansiyelini, taraftarın potansiyelini çok iyi biliyorduk. Huzurlarınızda düşüncelerimi yanılmadıklarını ve maçın sonuna kadar kötü oynadığımız dönemlerde bile desteklerini esirgemedikleri için taraftarlarımıza sonsuz teşekkürler ediyorum. Umarım bundan sonra ki maçlarda da desteklerini esirgemezler sezonun sonuna kadar taraftarlarımızı yanımızda gördüğümüz zaman, bugünde neler yapılabileceğini gösterdik.

Türkiye’de seyirci problemi var bu desteğin futbolumuza destek olduğunu düşünüyorum. Adanaspor taraftarı ise en güzel cevabı verdi diye düşüyorum. Oyunun geneline baktığımızda ise erken gelen bir gol ve sonrasında Kasımpaşa’nın üstünlüğü ile geçen bir süreç oldu. Çok değerli bir rakibimizden çok değerli bir üç puan aldık. Oyunun belli bölümlerinde de domine ederek ne kadar kaliteli bir takım olduklarını gösterdiler. Ama bizim oyuncularımızın da göstermiş oldukları tepki ve vermiş olduğu reaksiyon sonucu etkileyen en büyük etken diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı. 

Cemil Serezli - Umutcan İşledici 

Etiketler: Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin


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