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Şahin: 'Yargıda reformlara önem veriyoruz'

AK Parti Ekonomik İşler Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, toplumda düzenin adil bir yargı ve yargılamaların makul sürede tamamlanmasıyla sağlanabileceğini belirterek, hükümet olarak hukukî reformlara önem verdiklerini söyledi.

Şahin: Yargıda reformlara önem veriyoruz

31 Temmuz 2017 12:16

Milletvekili Hüseyin Şahin, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin işleyişinde ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi için bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun TBMM'de kabul edildiğini söyledi. Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin 20 Temmuz 2016 tarihinde faaliyete geçirildiğini hatırlatan Hüseyin Şahin, söz konusu mahkemelerde hızlı kararların verildiğini ve kamusal memnuniyetin sağlandığını vurguladı. Bu olumlu gelişmelere rağmen yeni olması sebebiyle bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin işleyişinde bazı aksaklıkların yaşandığına işaret eden Milletvekili Şahin, bazı kanunlarda yapılan değişikliklerle uygulamada yaşanan sorunların giderilmesinin amaçlandığını kaydetti. Hüseyin Şahin, açıklamasında düzenlemenin getirdiği değişikliklerle ilgili özet bilgiler aktardı.

Bölge Adliye Mahkemeleri Başkanlar Kurulu'nun, ceza ve hukuk daireleri başkanlar kurulundan oluştuğunu kaydeden Hüseyin Şahin, “Usul ekonomisi ve ihtisaslaşma açısından olumsuz sonuçlara yol açan bu durumdan vazgeçilerek, ceza daireleri başkanlar kurulu ile hukuk daireleri başkanlar kurulunun ayrı ayrı oluşturulması sağlandı” dedi.

Bölge adliye mahkemesi hukuk ve ceza dairelerinin numaralarını ve aralarındaki iş bölümünü belirleme yetkisinin Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na verildiğini ifade eden Milletvekili Şahin, yeni düzenlemeyle ilgili bilgiler paylaştı. 


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