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Şahin'den CHP'li Günaydın'ın iddialarına sert cevap

Eski CHP Milletvekili Gökhan Günaydın'ın Gaziantep'te DAEŞ mahallesi var demesine, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin sert tepki gösterdi.

Şahinden CHPli Günaydının iddialarına sert cevap

11 Ekim 2016 07:15

Bir televizyon programında eski CHP Milletvekili Gökhan Günaydın'ın Gaziantep'te DAEŞ mahallesi var iddiasında bulunmasına, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin programa telefonla bağlanarak tepki gösterdi. Şahin, CHP'li Günaydın'a gel bu mahalleyi banada göster diyerek tepki gösterdi.
Şahin, "Ben bu şehirde kalıyorum ve böyle bir mahalle görmedim. Gitmediğim mahalle yok. Hemen hemen hergün Gaziantep'te mahallelerini geziyorum. Benim şehrimde DAEŞ mahallesi yoktur. Eğer böyle bir mahalle vardır diyorsanız, buyurun yarın gelin birlikte görelim" dedi.

"Bu asılsız söylemlerle şehrimin imajını bozuyorsun"
Şahin Gaziantep'in kültür şehri olduğunu belirterek, "Gaziantep farklı kesimlerin barış içinde yaşıyor. Bu güne kadar hiç bir sorun çıkmadı. Benim şehrim 350 bin Suriyeli muhacire kucak açtı. Güçlü bir sanayimiz var. Gastronomi kentiyiz, fakat bu asılsız söylemlerle şehrimin turizmine darbe vuruyorsunuz" diye konuştu. 


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