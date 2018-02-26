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Şahit olarak geldi, 18 yıl cezası olduğu fark edilince tutuklandı

Bursa’da, arkadaşının duruşmasında şahitlik etmek için eşiyle birlikte adliyeye gelen M.A. (24), 18 yıl hapis cezası olduğu fark edilince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahit olarak geldi, 18 yıl cezası olduğu fark edilince tutuklandı

26 Şubat 2018 11:56

Bir tanıdığının duruşmasına şahit sıfatıyla katılmak üzere adliyeye gelen 24 yaşındaki M.A, tanıklık için kimlik bilgilerinin teyit edilmesi için nüfus cüzdanını duruşma katibine verdi. Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) sistemi üzerinden kimlik bilgilerine bakılan M.A.’nın 9 ayrı hırsızlık dosyasından 18 yıl hapis cezası aldığı görüldü. Durumu fark eden görevliler adliye koruma büro amirliğindeki polis memurlarına bilgi verdi. M.A.’nın kaçmaması için tedbir alan polis ekipleri, gerekli evraklar hazırlanana kadar şahsın yanından ayrılmadı. Etrafında olup bitenlere anlam veremeyen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğundan haberi olmayan M.A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Derya Evren
 

 

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