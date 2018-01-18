Sahra Işık, markalaşma yolunda Adres Patent ile anlaştı

3'üncü kez Survivor’a katılarak ünlüler grubunda yarışacak olan Sahra Işık, Adres Patent aracılığıyla isminin tescili için marka başvurusu gerçekleştirdi. Başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından kabul edilirse eğitim-öğretim hizmetlerinden, spor, kültür, eğlence hizmetlerine, film, TV ve radyo programları yapım hizmetlerine kadar birçok alanda tescillenmiş olacak. Sahra Işık, spor akademisi, koleji, ajans hizmeti ya da yapım şirketi kurabilecek.

Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Abdullah Akbulut, markalaşmanın tescille başladığını söyledi. Akbulut, "Patent ve Marka Kanunu’nun yasalaşmasının ardından artan bilinçle başvuru sayısı her geçen gün artıyor. Kanun çıktıktan sonra başvuru sayısı bir önceki yıla göre yüzde 13 oranında artarak 107 bin 176’dan 120 bin 645’e ulaşarak rekor kırdı. Ünlü isimler de, hem kendi isimlerinin hem de sahne isimlerinin ürünlerde kullanılmaması için marka tescili yaparak haksız rekabetin önüne geçmek için isimlerini korumaları gerekiyor. Sahra Işık da böyle yaptı. Adres Patent aracılığıyla yaptığı başvuru ile adını koruma ve markalaşma yolunda önemli bir adım atmış oldu" dedi.

Dün akşam doğum gününü arkadaşlarıyla birlikte kutlayan Sahra Işık’ın marka tescil başvurusunu, Adres Patent Kurumsal İletişim Sorumlusu Ali Şar verdi.

Sahra Işık kimdir?

Sahra Esra Işık, 17 Ocak 1991 yılında İstanbul’da doğdu. Voleybolcu kimliğiyle tanınan Sahra, Fenerbahçe’deki kariyerinin yanı sıra modellik de yaptı. 2013 yılında yapılan Best Of Model yarışmasında üçüncü oldu ve Malezya’da düzenlenen dünya güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Haliç Üniversitesi Spor Akademisi Antrenörlük mezunu olan Sahra, 2014 ve 2015’te Survivor’a katıldı. Bu sene de Survivor 2018 Ünlüler-All Star’da yarışacak.