Gaziantep ilinden yola çıkarak, uğradıkları kentlerdeki kuyumculara sahte altın satan şahısların ihbarını alan polis ekipleri Niğde’de kuyumcuların yoğun olduğu İstasyon Caddesi'nde 3 ayrı kuyumcuya sahte altın satmak isteyen K.S. İle M.A’'yı suçüstü yakaladı.

Üzerlerinden yapılan aramada 57 sahte ata altın ve sahte altınları satarak elde ettikleri belirlenen 5 bin 600 TL ele geçirilen şüpheliler sorguya alındı. Sorgusu biten K.S. ve M.A. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Niğde F tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

