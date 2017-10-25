Sahte altın şebekesi çökertildi

Edinilen bilgilere göre, İnegöl Kuyumcular Çarşısındaki bir kuyumcuya giren 3’ü kadın 5 kişi, çantalarındaki sahte altınları bozdurmak istediler. Altınlardan bazılarının sahte olduğunu fark eden kuyumcu, altınların sahte olduğunu söyleyince 5 kişi kuyumcudan çıkarak hızla uzaklaştılar. Şahısların durumlarından şüphelenen kuyumcu, şahısların 01 YL 102 plakalı aracı binip gittiklerini görünce durumu 155’e bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, söz konusu aracın Mimar Sinan Bulvarı üzerinde seyir halinde olduğunu gördü. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Karakol, Devriye, Asayiş ve Trafik ekipleri aracın peşine düştüler. Polisin dur ihtarına uymayan araç sürücü kaçmaya başladı. Önüne geçerek durdurmak isteyen ekiplerin üzerine aracı sürerek ekiplere tehlike yaşatan sürücü, Ahmet Türkel Çevre Yoluna girerek hızla yoluna devam etti. Ekipler nefesini sürücünün ensesinde hissettirmeye devam ederken, kaçamayacaklarını anlayan araçtakiler siyah bir çantayı camdan seyir halindeyken yol kenarına atarak kaçmaya devam ederken, yol kenarındaki kaldırıma çarptılar.

Kaldırıma çarpması ile birlikte lastiği patlayınca duran araçtakiler yaya olarak kaçmaya çalışırken, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandılar. Yakalanan araç sürücüsü 35 yaşındaki Nurullah Ü. ile araçta bulunan Reşat I. (30), Medine Ü. (35), Nasiha I. (26) ve Fikriye I. (54) gözaltına alındı.

Polis otosuna alınan kadınlardan Fikriye I. bir anda fenalaştı. Fenalaşan kadın 112 Acil Servis Ambulansı ile İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yapılan tetkiklerde kadının herhangi bir sağlık sorununun olmadığı ortaya çıktı.

Yola atılan çantayı bulan ekipler, çantanın altın dolu olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı. Yapılan incelemede büyük bir kısmı sahte olan 500’e yakın altın ele geçirildi. 3’ü kadın 5 kişi, Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecekler.

Salih Bakıcı