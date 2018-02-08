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Sahte altın sikkeli dolandırıcılar jandarmaya takıldı

Aydın'da sahte altın sikke görünümlü paralarla bir kişiyi 150 bin lira dolandıran şebeke jandarma tarafından çökertildi. İki kişilik şebekenin bir üyesi Aydın'da yakalanırken, İzmir'in Tire ilçesinde olduğu belirlenen diğer şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Sahte altın sikkeli dolandırıcılar jandarmaya takıldı

08 Şubat 2018 13:21

Edinilen bilgiye göre gerçek kimliklerini gizleyerek kendilerini Ahmet ve Ali olarak tanıtan S.Ü. ve S.A. isimli iki kişi tarihi değeri yüksek olduğunu ileri sürdükleri sahte altın sikke görünümlü parçaların bir kısmını 150 bin lira karşılığı A.S. isimli şahsa satmak için pazarlık yaptı. Pazarlığı bitiren şahıslar A.S.'nin 150 bin lirasını alıp ortadan kayboldu. Bunun üzerine jandarmaya müracaat eden şahsın ihbarı üzerine operasyon başlatan Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler şüphelilerden S.A.'nın kimliğini tespit etti. Cumhuriyet Savcılığının izni ile şahsın evinde yapılan aramada şebekenin vatandaşları dolandırırken kullandıkları 189 adet sahte altın sikke görünümlü parçalar ele geçirildi. Derinleştirilen soruşturma kapsamında olayda kullanılan araçtan hareketle ikinci şüphelinin İzmir Tire ilçesinde ikamet eden S.Ü. olduğunu tespit eden jandarma ikinci şahsı da yakalamak için operasyon başlattı. 

Onur Durmuş
 

Etiketler: sahte altın

 

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