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Sahte altın tüccarları adliyeye sevk edildi

Kuyumcuya sahte bilezik ve sahte altın satmaya çalışan kişiler kuyumcunun güvenlik kamerasına yakalandı

Sahte altın tüccarları adliyeye sevk edildi

11 Ağustos 2017 17:36

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kuyumculara sahte altın satmaya kalkan 4 kişi adliyeye sevk edildi. Şahısların altın satmaya çalıştığı anlar kuyumcunun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. 

Reşadiye ilçesinde kuyumculara sahte bilezik ve sahte altın zincir satarken yakayı ele veren şahıslara yönelik polisin başlattığı takip üzerine; F.Y. (39), O.K. (39), B.B. (38) ve U.D. (28) Koyulhisar ilçesi istikametine kaçtıkları araçta durdurularak gözaltına alınmıştı. Kişilerin üzerilerinde ve araçlarında yapılan aramada; 16 bin 350 Türk Lirası, 20 adet sahte altın bilezik ve 50 adet sahte altın zincir ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahısların altın satmaya çalıştığı anlar kuyumcunun güvenlik kameraları tarafından da anbean kaydedildi.

Zincir bozdurmak için dükkanına gelen vatandaştan şüphelenen Tuncay Demirel, "Kardeşim zinciri tarttı, bin 760 lira olduğunu söyledi. O ara zinciri mihenk taşına sürdü, 22 ayar olduğunu söyledi. Ben şahsın hareketlerinden şüphelendim. Dükkandan çıktıktan sonra takip ettim. Şahıs ters istikametten gittikten sonra bir başka tarafta geldi 3 kişi ile buluştuğunu gördüm. 3 kişi bir şey daha verdi. Ben hemen kardeşimin dükkanına gelerek bunun ya sahte yada çalıntı olduğunu söyledim. O da polisi aradı, polis 10 dakika içerisinde plakayı verdikten sonra yakaladı. Daha sonra karakola gittik. Orada da diğer kuyumcu arkadaşlara da sahte bilezik ve sahte zincir verdiğini öğrendik" dedi. 

Hasan Ay


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