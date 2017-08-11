Diğer
Kategoriler

Sahte altın tüccarları yakayı ele verdi

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde kuyumculara sahte altın satmaya kalkan 4 kişi polis tarafından yakalandı.

Sahte altın tüccarları yakayı ele verdi

11 Ağustos 2017 00:36

Edinilen bilgiye göre Tokat’ın Reşadiye ilçesinde iki kuyumcuya alışveriş için giren şahıslar sahte altın bozdurdu. Kuyumcular satın aldıkları altınların sahte olduğunu fark edip polisten yardım istedi. Polisin başlattığı takip üzerine; F.Y (39), O.K. (39), B.B. (38) ve U.D. (28) Sivas’ın Koyulhisar ilçesi istikametine kaçtıkları araçla durdurularak gözaltına alındı. Kişilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada; 16 bin 350 Türk Lirası, 20 adet sahte altın bilezik ve 50 adet sahte altın zincir ele geçirildi. Zanlılar gözaltına alındı. 

Hasan Ay
 

Etiketler: sahte altın, Tokat


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 30°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!